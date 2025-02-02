Сибига: заявления Путина на тему легитимности Зеленского - абсурдны
Российский диктатор Владимир Путин несколько дней назад заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является нелегитимным главой государства. Однако эти заявления являются абсурдными, поскольку в Украине власть менялась, а в России нет.
Об этом сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram украинского МИДа.
"Заявления Путина на тему легитимности президента Украины являются абсурдными. За четверть века пребывания Путина в Кремле в Украине на честных выборах сменилось три президента; Президент Трамп вернулся уже на второй срок после впечатляющей победы на выборах. Так выглядят демократия и легитимность", - подчеркнул Сибига.
В то же время Путин за это время узурпировал власть в России, растоптал российскую конституцию, убил или посадил всех оппонентов, уничтожил свободные СМИ, организовал голосование за себя, а также остается у власти дольше, чем Сталин.
"Теперь этот человек читает мировые лекции о легитимности. Оставьте нас в покое", - заявил министр.
Он добавил, что заявления Путина являются ложью, которая создана для того, чтобы вводить в заблуждение иностранных лидеров и аудитории. Под сомнение может ставиться лишь легитимность российского диктатора.
"Только глупцы могут доверять им (заявлениям Путина - Ред). Если чья-то легитимность и может ставиться под сомнение, так это легитимность диктатора в Москве, который превращает в пушечное мясо двадцатилетних мужчин, которые были рождены, когда он уже был у власти", - резюмировал Сибига.
Что говорил Путин
Напомним, на днях в интервью "Россия-1" Путин сказал, что "Москва считает Владимира Зеленского нелегитимным лидеров". В то же время, по словам диктатора, РФ якобы готова вести переговоры с "кем угодно", если в Украины есть такое желание.
"Да, вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности он (Зеленский - ред) не имеет права ничего подписывать. Если он хочет принимать участие в переговорах, я выделю таких людей, которые будут эти переговоры вести, пожалуйста", - заявил диктатор Кремля.
Оправдывая свою позицию Путин упомянул, что срок полномочий украинского президента - пять лет, и после истечения этого срока он якобы не обладает легитимностью, в отличие от Верховной рады - представительного органа власти.
Однако напомним, что в связи войной, в Украине не могут проводится выборы, поэтому по сегодняшний день Владимир Зеленский - это действующий легитимный украинский президент.
Прекращение огня и выборы
Напомним, вчера спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлогг заявил, что Соединенные Штаты хотят, чтобы, возможно, Украина до конца года провела выборы. Особенно в том случае, если Киев сможет договорится о перемирии с Россией в ближайшие дни. Соответствующий комментарий был дан агентству Reuters.
Советник президента Украины по коммуникациям, Дмитрий Литвин, уже отреагировал на эти слова, отметив, что полного интервью пока не было. Однако, если мирный план Келлога заключается только в прекращении огня и проведении выборов - то тогда этот план провальный.
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