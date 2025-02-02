Сибига: заявления Путина на тему легитимности Зеленского - абсурдны

Российский диктатор Владимир Путин несколько дней назад заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является нелегитимным главой государства. Однако эти заявления являются абсурдными, поскольку в Украине власть менялась, а в России нет.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram украинского МИДа.

"Заявления Путина на тему легитимности президента Украины являются абсурдными. За четверть века пребывания Путина в Кремле в Украине на честных выборах сменилось три президента; Президент Трамп вернулся уже на второй срок после впечатляющей победы на выборах. Так выглядят демократия и легитимность", - подчеркнул Сибига.

В то же время Путин за это время узурпировал власть в России, растоптал российскую конституцию, убил или посадил всех оппонентов, уничтожил свободные СМИ, организовал голосование за себя, а также остается у власти дольше, чем Сталин.

"Теперь этот человек читает мировые лекции о легитимности. Оставьте нас в покое", - заявил министр.

Он добавил, что заявления Путина являются ложью, которая создана для того, чтобы вводить в заблуждение иностранных лидеров и аудитории. Под сомнение может ставиться лишь легитимность российского диктатора.

"Только глупцы могут доверять им (заявлениям Путина - Ред). Если чья-то легитимность и может ставиться под сомнение, так это легитимность диктатора в Москве, который превращает в пушечное мясо двадцатилетних мужчин, которые были рождены, когда он уже был у власти", - резюмировал Сибига.

Что говорил Путин

Напомним, на днях в интервью "Россия-1" Путин сказал, что "Москва считает Владимира Зеленского нелегитимным лидеров". В то же время, по словам диктатора, РФ якобы готова вести переговоры с "кем угодно", если в Украины есть такое желание.

"Да, вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности он (Зеленский - ред) не имеет права ничего подписывать. Если он хочет принимать участие в переговорах, я выделю таких людей, которые будут эти переговоры вести, пожалуйста", - заявил диктатор Кремля.

Оправдывая свою позицию Путин упомянул, что срок полномочий украинского президента - пять лет, и после истечения этого срока он якобы не обладает легитимностью, в отличие от Верховной рады - представительного органа власти.

Однако напомним, что в связи войной, в Украине не могут проводится выборы, поэтому по сегодняшний день Владимир Зеленский - это действующий легитимный украинский президент.