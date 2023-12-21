Откроется доступ к двум другим направлениям: эксперты рассказали, чем грозит захват Марьинки

Пока в населенном пункте Донецкой области Марьинке продолжаются тяжелые бои. Согласно картам, южная часть полностью под контролем российских войск в серой зоне остаются несколько домов на крайнем северо-западе.

Военный эксперт Алексей Гетьман отметил, что руины Марьинки все равно остаются нашей территорией, а смысл отходить есть только когда речь идет о заранее подготовленных позициях.

Пока украинским защитникам удается уничтожать там много вражеской силы и техники. В частности, эксперт отмечает, что по тактике контактных боев решение по изменениям движения будет приниматься в соответствии с текущей ситуацией.

"Стратегически мы не собираемся отдавать ни одного метра нашей земли. А тактически все же есть разница, где держать оборону - в руинах или на километр дальше, но где точно большие потери будет нести враг", - рассказал Гетьман.

Марьинка почти захвачена, однако оборонительная операция еще продолжается (фото deepstatemap.live)

По данным британской разведки, захват Марьинки может дать россиянам возможность двигаться в направлении Курахово. Но даже при таком развитии событий из-за большого количества водоемов и труднодоступных возвышенностей вероятность значительного прорыва в этом направлении считается низкой.

"Они могут продолжить наступление в сторону Георгиевки и Максимилиановки, чтобы выйти на Курахово... Такое наступление потребует много времени и большого количества ресурсов", - считает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Еще одно вероятное направление - Угледар, под которым прошлой зимой были разбиты элитные бригады российской морской пехоты. К этому моменту враг уже активизировался в районе Новомихайловки между Марьинкой и Угледаром.

"Они накапливают ресурсы, которые будут брошены на Угледар. Я думаю, наступление может начаться до нового года... В любом случае, это не будет быстрый рывок", - добавил эксперт.