Відкриється доступ до двох інших напрямків: експерти розповіли, чим загрожує захоплення Мар'їнки

Наразі у населеному пункті Донецької області Мар'їнці продовжуються важкі бої. Згідно із картами, південна частина повністю під контролем російських військ, у сірій зоні залишаються кілька будинків на крайньому північному заході.

Військовий експерт Олексій Гетьман зазначив, що руїни Мар'їнки все одно залишаються нашою територією, а сенс відходити є лише коли йдеться про заздалегідь підготовлені позиції.

Наразі українським захисникам вдається знищувати там багато ворожої сили і техніки. Зокрема експерт зазначає, що за тактикою контактних боїв рішення щодо змін руху буде прийматися відповідно до поточної ситуації.

"Стратегічно ми не збираємося віддавати жодного метра нашої землі. А тактично все ж таки є різниця, де тримати оборону - у руїнах або на кілометр далі, але де точно великі втрати нестиме ворог", розповів Гетьман.

Мар'їнка майже захоплена, проте оборонна операція ще триває (фото deepstatemap.live)

За даними британської розвідки, захоплення Мар'їнки може дати росіянам можливість рухатися у напрямку Курахового. Але навіть при такому розвитку подій через велику кількість водойм та важкодоступних височин ймовірність значного прориву в цьому напрямку вважається низькою.

"Вони можуть продовжити наступ у бік Георгіївки та Максимільянівки, щоб вийти на Курахове... Такий наступ вимагатиме багато часу та великої кількості ресурсів", - вважає військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Ще один ймовірний напрямок - Вугледар, під яким минулої зими були розбиті елітні бригади російської морської піхоти. На цей момент ворог уже активізувався в районі Новомихайлівки між Мар'їнкою та Вугледаром.

"Вони накопичують ресурси, які будуть кинуті на Вугледар. Я думаю, наступ може початися до нового року... У будь-якому випадку це не буде швидкий ривок", - додав експерт.