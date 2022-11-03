Откроем новую страницу в сотрудничестве. Зеленский поздравил Нетаньяху с победой

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Биньямина Нетаньяху с победой его парламентского блока на выборах в Кнессет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы государства.
По словам Зеленского, Украина и Израиль имеют общие ценности и вызовы, которые сейчас нуждаются в действенном сотрудничестве.
"Ожидаем, что с новым правительством Израиля мы откроем новую страницу в сотрудничестве во благо наших дружественных народов!", - говорится в поздравлении.
Ранее мы писали, что блок экс-премьера Биньямина Нетаньяху получил парламентское большинство в 64 голоса. До 9 ноября окончательные результаты и списки партий должны быть переданы президенту Израиля.
Также сообщалось, что явка на досрочные парламентские выборы в Израиле составила 71,3%, всего проголосовали почти 5 млн израильтян. Это самая высокая явка с 2015 года.
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