Отключения и скачки тока: в одной из областей перебои со светом из-за ударов РФ

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В Сумской области значительно увеличилось количество отключений электроэнергии из-за атак России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Сумыоблэнерго".

"К сожалению, из-за вооруженной агрессии России имеем значительное увеличение количества отключений электроэнергии на Сумщине. Отключение из-за вражеских атак есть в нескольких районах области", - говорится в сообщении. Из-за повреждений сетей возможны и колебания напряжения. Для защиты бытовой техники энергетики рекомендуют устанавливать реле напряжения или автоматические защитные устройства, которые отключают питание электроустановки в случае опасности. "Наши специалисты непрерывно работают над ликвидацией последствий враждебных попаданий и восстановлением распределения электроэнергии. Несмотря на все тяжелые обстоятельства, энергетики работают 24/7, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома потребителей", - отметили в "Сумыоблэнерго".