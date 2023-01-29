Отключение света в Украине сегодня: какие графики действуют в регионах (список)

В Украине продолжаются отключения света - как плановые, так и аварийные. Какая ситуация со светом в Украине в воскресенье, 29 января, в зависимости от региона.
РБК-Украина собрало информацию от облэнерго и ДТЭК.
Как рассказали в ДТЭК "Киевские электросети", в настоящее время в Киеве и области лимиты потребления электроэнергии, которые предоставил НЭК "Укрэнерго", позволяют применять графики стабилизационных отключений (ГПО). Проверить информацию о текущих отключениях или ознакомиться с графиком можно по ссылке (Киев) и по ссылке (Киевская область).
В "Черновцыоблэнерго" обновили график отключений. График стабилизационных отключений в регионе вводят по распоряжению государственной компании НЭК "Укрэнерго" в соответствии с оперативной ситуацией в энергетической системе Украины.
Как сообщает "Николаевоблэнерго", 29 января возвращаются к применению почасовых графиков отключения электроэнергии. По состоянию на 10.00 обесточивают потребителей третьей очереди в полном объеме в Николаеве и области.
После ракетного обстрела Одессы и области, произошедшего утром 26 января, на всей территории региона 29 января продолжат действовать экстренные (ГАО) отключения света. Проверить информацию о текущих отключениях можно по ссылке.
В Днепре и области лимиты потребления электроэнергии, предоставленного НЭК "Укрэнерго", позволяют применять графики стабилизационных отключений (ГПО). Проверить информацию о текущих отключениях или ознакомиться с графиком можно по ссылке.
Согласно доказанным лимитам НЭК "Укрэнерго" на 29 января по Винницкой области задействовано равномерное ограничение электроснабжения в соответствии с графиком почасового отключения.
"Возможны отклонения во времени до 30 минут для проведения переключений между очередями", - предупредили в АО "Винницаоблэнерго".
На 29 января диспетчером НЭК "Укрэнерго" доведены лимиты, согласно которым график почасовых отключений будет выглядеть следующим образом.
По данным ОАО "Черкассыоблэнерго", по Черкасской области продолжат действовать красные графики почасовых отключений. В случае соблюдения лимитов мощности подача электроэнергии будет длиться в сутках ночью (ориентировочно с 00:00 до 06:00) отключений не планируется.
Как рассказал глава Сум Александр Лысенко, в городе и области действует график отключений в режиме - 4 часа свет есть, 2 часа - нет. При этом введены сразу три очереди отключений. А именно:
Как сообщалось, в энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит из-за ракетных и дроновых атак врага. В то же время начался ремонт на одной из ТЭС.
При этом, в воскресенье, 29 января, в Харькове возможны аварийные отключения света. "Окно" аварийных отключений будет действовать с 7:00 до 18:00.
Напомним, как пояснили YASNO, платежки за свет у части украинцев могли вырасти даже на фоне отключений света. Это связано с несвоевременной передачей показаний счетчиков.
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