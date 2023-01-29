Отключение света в Украине сегодня: какие графики действуют в регионах (список)

Киев и область

Как рассказали в ДТЭК "Киевские электросети", в настоящее время в Киеве и области лимиты потребления электроэнергии, которые предоставил НЭК "Укрэнерго", позволяют применять графики стабилизационных отключений (ГПО). Проверить информацию о текущих отключениях или ознакомиться с графиком можно по ссылке (Киев) и по ссылке (Киевская область).

Черновцы и область

В "Черновцыоблэнерго" обновили график отключений. График стабилизационных отключений в регионе вводят по распоряжению государственной компании НЭК "Укрэнерго" в соответствии с оперативной ситуацией в энергетической системе Украины.

Николаев и область

Как сообщает "Николаевоблэнерго", 29 января возвращаются к применению почасовых графиков отключения электроэнергии. По состоянию на 10.00 обесточивают потребителей третьей очереди в полном объеме в Николаеве и области.

Одесса и область

После ракетного обстрела Одессы и области, произошедшего утром 26 января, на всей территории региона 29 января продолжат действовать экстренные (ГАО) отключения света. Проверить информацию о текущих отключениях можно по ссылке.

Днепр и область

В Днепре и области лимиты потребления электроэнергии, предоставленного НЭК "Укрэнерго", позволяют применять графики стабилизационных отключений (ГПО). Проверить информацию о текущих отключениях или ознакомиться с графиком можно по ссылке.

Винница и область

Согласно доказанным лимитам НЭК "Укрэнерго" на 29 января по Винницкой области задействовано равномерное ограничение электроснабжения в соответствии с графиком почасового отключения.

"Возможны отклонения во времени до 30 минут для проведения переключений между очередями", - предупредили в АО "Винницаоблэнерго".

Прикарпатье

На 29 января диспетчером НЭК "Укрэнерго" доведены лимиты, согласно которым график почасовых отключений будет выглядеть следующим образом.

Черкассы и область

По данным ОАО "Черкассыоблэнерго", по Черкасской области продолжат действовать красные графики почасовых отключений. В случае соблюдения лимитов мощности подача электроэнергии будет длиться в сутках ночью (ориентировочно с 00:00 до 06:00) отключений не планируется.

1 очередь: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;

2 очередь: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00;

3 очередь: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00.

Сумы и область

Как рассказал глава Сум Александр Лысенко, в городе и области действует график отключений в режиме - 4 часа свет есть, 2 часа - нет. При этом введены сразу три очереди отключений. А именно: