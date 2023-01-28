ua ru
Сб, 28 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Харькове завтра возможны аварийные отключения света

Новина українською →
Харьков, Суббота 28 января 2023 16:15
В Харькове завтра возможны аварийные отключения света Фото: в Харькове завтра возможны аварийные отключения света (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В воскресенье, 29 января, в Харькове возможны аварийные отключения света. "Окно" аварийных отключений будут действовать с 7.00 до 18.00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера "Харьковоблэнерго" Владимира Скичко.

"В связи с ремонтными работами по восстановлению электрических сетей после ракетных обстрелов ожидается значительный дефицит мощности, возможны аварийные отключения электроэнергии по Харькову", - сообщил он.

Как сообщалось, по данным "Укрэнерго" в Украине по состоянию на 28 января объем потребления электроэнергии несколько уменьшился, что характерно для выходных. Но дефицит все еще значителен, в Одесской области остается самая сложная ситуация со светом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
відключеня світла харков
NEWS
В "Укрэнерго" рассказали о ситуации со светом. Сложнее всего в Одесской области
В "Укрэнерго" рассказали о ситуации со светом. Сложнее всего в Одесской области
DAILY
Александр Завитневич: Российские генералы повели солдат на смерть, они поверили телевизору
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Александр Завитневич: Российские генералы повели солдат на смерть, они поверили телевизору