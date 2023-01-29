Отключение света в Украине сегодня: какие графики действуют в регионах (список)
В Украине продолжаются отключения света - как плановые, так и аварийные. Какая ситуация со светом в Украине в воскресенье, 29 января, в зависимости от региона.
РБК-Украина собрало информацию от облэнерго и ДТЭК.
Киев и область
Как рассказали в ДТЭК "Киевские электросети", в настоящее время в Киеве и области лимиты потребления электроэнергии, которые предоставил НЭК "Укрэнерго", позволяют применять графики стабилизационных отключений (ГПО). Проверить информацию о текущих отключениях или ознакомиться с графиком можно по ссылке (Киев) и по ссылке (Киевская область).
Черновцы и область
В "Черновцыоблэнерго" обновили график отключений. График стабилизационных отключений в регионе вводят по распоряжению государственной компании НЭК "Укрэнерго" в соответствии с оперативной ситуацией в энергетической системе Украины.
Николаев и область
Как сообщает "Николаевоблэнерго", 29 января возвращаются к применению почасовых графиков отключения электроэнергии. По состоянию на 10.00 обесточивают потребителей третьей очереди в полном объеме в Николаеве и области.
Одесса и область
После ракетного обстрела Одессы и области, произошедшего утром 26 января, на всей территории региона 29 января продолжат действовать экстренные (ГАО) отключения света. Проверить информацию о текущих отключениях можно по ссылке.
Днепр и область
В Днепре и области лимиты потребления электроэнергии, предоставленного НЭК "Укрэнерго", позволяют применять графики стабилизационных отключений (ГПО). Проверить информацию о текущих отключениях или ознакомиться с графиком можно по ссылке.
Винница и область
Согласно доказанным лимитам НЭК "Укрэнерго" на 29 января по Винницкой области задействовано равномерное ограничение электроснабжения в соответствии с графиком почасового отключения.
"Возможны отклонения во времени до 30 минут для проведения переключений между очередями", - предупредили в АО "Винницаоблэнерго".
Прикарпатье
На 29 января диспетчером НЭК "Укрэнерго" доведены лимиты, согласно которым график почасовых отключений будет выглядеть следующим образом.
Черкассы и область
По данным ОАО "Черкассыоблэнерго", по Черкасской области продолжат действовать красные графики почасовых отключений. В случае соблюдения лимитов мощности подача электроэнергии будет длиться в сутках ночью (ориентировочно с 00:00 до 06:00) отключений не планируется.
- 1 очередь: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;
- 2 очередь: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00;
- 3 очередь: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00.
Сумы и область
Как рассказал глава Сум Александр Лысенко, в городе и области действует график отключений в режиме - 4 часа свет есть, 2 часа - нет. При этом введены сразу три очереди отключений. А именно:
- 1 очередь: 00.00-02.00; 06.00-08.00; 12.00–14.00; 18.00-20.00;
- 2 очередь: 02.00-04.00; 08.00-10.00; 14.00-16.00; 20.00-22.00;
- 3 очередь: 04.00-06.00; 10.00-12.00; 16.00-18.00; 22.00-24.00.
Как сообщалось, в энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит из-за ракетных и дроновых атак врага. В то же время начался ремонт на одной из ТЭС.
При этом, в воскресенье, 29 января, в Харькове возможны аварийные отключения света. "Окно" аварийных отключений будет действовать с 7:00 до 18:00.
Напомним, как пояснили YASNO, платежки за свет у части украинцев могли вырасти даже на фоне отключений света. Это связано с несвоевременной передачей показаний счетчиков.
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