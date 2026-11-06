Отключения света в Украине продолжатся: как будут действовать графики 7 ноября
В части областей Украины в субботу, 7 ноября, продолжат действовать графики отключений электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго".
В части областей в течение суток вынужденно будут применяться следующие ограничения потребления:
- 00:00 - 23:59 - графики ограничения мощности для промышленности
- 00:00 - 23:59 - графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 2 до 4 очередей)
В "Укрэнерго" отметили, что графики отключений будут действовать из-за последствий массированных российских ударов по энергообъектам.
"В результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", - говорится в заявлении.
В компании также призвали украинцев экономно потреблять электроэнергию после того, как она появится по графику.
Напомним, директор Центра исследования энергетики Александр Харченко сообщил, что с наступлением холодов в Украине возрастет потребление электроэнергии. По его словам, отдельные города могут быть обесточены по нескольку дней.