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Отключения света в Украине продолжатся: как будут действовать графики 7 ноября

18:41 06.11.2026 Пт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Отключения света в Украине продолжатся: как будут действовать графики 7 ноября Фото: в Украине 7 ноября будут действовать графики отключения света (Getty Images)
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В части областей Украины в субботу, 7 ноября, продолжат действовать графики отключений электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго".

В части областей в течение суток вынужденно будут применяться следующие ограничения потребления:

  • 00:00 - 23:59 - графики ограничения мощности для промышленности
  • 00:00 - 23:59 - графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 2 до 4 очередей)

В "Укрэнерго" отметили, что графики отключений будут действовать из-за последствий массированных российских ударов по энергообъектам.

"В результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", - говорится в заявлении.

В компании также призвали украинцев экономно потреблять электроэнергию после того, как она появится по графику.

Напомним, директор Центра исследования энергетики Александр Харченко сообщил, что с наступлением холодов в Украине возрастет потребление электроэнергии. По его словам, отдельные города могут быть обесточены по нескольку дней.

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