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Відключення світла в Україні продовжаться: як діятимуть графіки 7 листопада

18:41 06.11.2026 Пт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Відключення світла в Україні продовжаться: як діятимуть графіки 7 листопада Фото: в Україні 7 листопада діятимуть графіки відключень світла (Getty Images)
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У частині областей України в суботу, 7 листопада, продовжать діяти графіки відключень електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго".

У частині областей протягом доби вимушено будуть застосовуватись наступні обмеження споживання:

  • 00:00 - 23:59 - графіки обмеження потужності для промисловості
  • 00:00 - 23:59 - графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 2 до 4 черг)

В "Укренерго" зазначили, що графіки відключень діятимуть через наслідки масованих російських ударів по енергооб’єктах.

"Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", - йдеться у заяві.

У компанії також закликали українців ощадливо споживати електроенергію після того, як вона з'явиться за графіком.

Нагадаємо, директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко повідомив, що з настанням холодів в Україні зросте споживання електроенергії. За його словами, окремі міста можуть бути знеструмлені по кілька днів.

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Укренерго Графіки відключення світла Електроенергія
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