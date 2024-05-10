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Минэнерго о повышении тарифов на свет: мы это обсуждаем

Киев, Пятница 10 мая 2024 08:55
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Минэнерго о повышении тарифов на свет: мы это обсуждаем Фото: в правительстве не исключают повышения тарифов на свет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В правительстве не исключают, что в Украине могут вырасти тарифы на свет. Этот вариант обсуждают, поскольку нужны ресурсы для следующего отопительного сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра энергетики Светлану Гринчук в эфире телемарафона.

"Мы обсуждаем, в том числе повышение тарифов. Мы анализируем все доступные нам финансовые ресурсы, в том числе оказываемую помощь от наших партнеров, которая задекларирована ими и которая будет предоставлена в ближайшее время. Анализируем возможности наших энергетических предприятий, в том числе обсуждаем возможность повышения тарифа", - сказала Гринчук.

Замминистра подчеркнула, что решение о подорожании тарифов на свет еще не принято. Но она не исключает, что, вероятно, правительству придется повысить тариф, чтобы иметь ресурсы для подготовки к следующему отопительному сезону.

"Сейчас, к сожалению, с теми повреждениями, которые есть, прогнозируется значительный дефицит в течение следующего отопительного сезона. Тогда могут быть отключения и бытовых потребителей. Мы пытаемся искать и внедрять решения, которые смягчат эти последствия зимой", - добавила Гринчук.

Ситуация со светом в Украине

Стоит отметить, что весной российские оккупанты начали снова обстреливать украинскую энергетику. Из-за атак были уничтожены несколько ТЭС, в частности, Трипольская в Киевской области и Змиевская в Харьковской области.

После атаки в ночь на 8 мая энергетики предупредили о возможных отключениях света для населения. Однако "Укрэнерго" ввело ограничение только для бизнеса.

При этом в правительстве говорят о возможном повышении тарифов на свет, поскольку российские атаки нанесли масштабные повреждения энергетике. Кабмин уже создал штаб подготовки к отопительному сезону, чтобы обеспечить украинцев светом и теплом зимой.

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