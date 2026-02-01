RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Отключения света: какими будут графики по областям 2 февраля

Иллюстративное фото: отключения 2 февраля будут продолжаться во всех регионах (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Украине из-за морозов и последствий российских атак на энергетику 2 февраля продолжат действие графики отключения электроэнергии во всех областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.

Графики почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей будут действовать в течение суток во всех регионах. Параллельно будут действовать графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Как отметили в "Укрэнерго", главная причина введения графиков - это последствия предыдущих российских ракетно-дронных атак на энергетические объекты. Отметим также, что в Украине продолжается ухудшение погоды и вернулись морозы, из-за чего энергосистема нагружена дополнительно.

"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в компании просят украинцев экономно потреблять электроэнергию в то время, когда она есть, чтобы уменьшить нагрузку на энергетическую систему.

Также частично опубликованы графики отключений электроэнергии для областей. Имеющиеся на момент публикации новости графики приведены ниже.

Киевская область и Киев

ДТЭК пока не обнародовал графики для столицы и Киевской области. Ознакомиться с графиками отключения, когда они появятся, можно будет по ссылке.

Запорожье

В Запорожье и Запорожской области 2 февраля во время отключений будут задействованы все шесть очередей. Как будут выключать свет:

  • Подочередь 1.1: 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-23:00
  • Подчерк 1.2: 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-23:00
  • Подчерк 2.1: 00:00-00:30, 04:30-09:30, 13:30-18:30, 22:30-24:00
  • Подчерк 2.2: 00:00-00:30, 04:30-09:30, 13:30-18:30, 22:30-24:00
  • Подчерк 3.1: 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-23:00
  • Подчерк 3.2: 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-23:00
  • Подчерк 4.1: 00:00-00:30, 04:30-09:30, 13:30-18:30, 22:30-24:00
  • Подчерк 4.2: 00:00-00:30, 04:30-09:30, 13:30-18:30, 22:30-24:00
  • Подчерк 5.1: 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-23:00
  • Подчерк 5.2: 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-23:00
  • Подчерк 6.1: 00:00-00:30, 04:30-09:30, 13:30-18:30, 22:30-24:00
  • Подчерк 6.2: 00:00-00:30, 04:30-09:30, 13:30-18:30, 22:30-24:00

Сумы

В Сумах также обнародовали график отключений. Выключать свет будут в течение всех суток 2 февраля:

Львов

Во Львове 2 февраля будут значительно меньшие объемы отключений электроэнергии, чем в других регионах Украины. Какие графики:

Полтава

В Полтавской области 2 февраля объемы одновременных отключений будут составлять 4 - 4,5 очереди из шести имеющихся. С графиками отключений можно ознакомиться на сайте облэнерго.

По ряду других регионов - ознакомиться с графиками можно на сайтах облэнерго, или в Telegram:

 

Напомним, что ситуацию с энергообеспечением ухудшило то, что утром 31 января между энергосистемами Украины, Румынии и Молдовы произошла технологическая авария. Она привела к одновременному обесточиванию части электросетей.

В Украине из-за инцидента сработали автоматические системы защиты на подстанциях, что привело к каскадным отключениям и разгрузке блоков атомных электростанций. Большинство регионов оказалась без света, в том числе Киев.

С целью исправления ситуации в пострадавших регионах были введены аварийные графики отключений света. Только под вечер 31 января удалось ликвидировать последствия аварии. Подробнее обо всем, что происходило - в материале РБК-Украина.

