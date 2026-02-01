Отключения света: какими будут графики по областям 2 февраля

В Украине из-за морозов и последствий российских атак на энергетику 2 февраля продолжат действие графики отключения электроэнергии во всех областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.
Графики почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей будут действовать в течение суток во всех регионах. Параллельно будут действовать графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
Как отметили в "Укрэнерго", главная причина введения графиков - это последствия предыдущих российских ракетно-дронных атак на энергетические объекты. Отметим также, что в Украине продолжается ухудшение погоды и вернулись морозы, из-за чего энергосистема нагружена дополнительно.
"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в сообщении.
Кроме этого, в компании просят украинцев экономно потреблять электроэнергию в то время, когда она есть, чтобы уменьшить нагрузку на энергетическую систему.
Также частично опубликованы графики отключений электроэнергии для областей. Имеющиеся на момент публикации новости графики приведены ниже.
ДТЭК пока не обнародовал графики для столицы и Киевской области. Ознакомиться с графиками отключения, когда они появятся, можно будет по ссылке.
В Запорожье и Запорожской области 2 февраля во время отключений будут задействованы все шесть очередей. Как будут выключать свет:
В Сумах также обнародовали график отключений. Выключать свет будут в течение всех суток 2 февраля:
Во Львове 2 февраля будут значительно меньшие объемы отключений электроэнергии, чем в других регионах Украины. Какие графики:
В Полтавской области 2 февраля объемы одновременных отключений будут составлять 4 - 4,5 очереди из шести имеющихся. С графиками отключений можно ознакомиться на сайте облэнерго.
По ряду других регионов - ознакомиться с графиками можно на сайтах облэнерго, или в Telegram:
Напомним, что ситуацию с энергообеспечением ухудшило то, что утром 31 января между энергосистемами Украины, Румынии и Молдовы произошла технологическая авария. Она привела к одновременному обесточиванию части электросетей.
В Украине из-за инцидента сработали автоматические системы защиты на подстанциях, что привело к каскадным отключениям и разгрузке блоков атомных электростанций. Большинство регионов оказалась без света, в том числе Киев.
С целью исправления ситуации в пострадавших регионах были введены аварийные графики отключений света. Только под вечер 31 января удалось ликвидировать последствия аварии. Подробнее обо всем, что происходило - в материале РБК-Украина.