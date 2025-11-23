Отключения по всей Украине: в "Укрэнерго" показали графики на 24 ноября

В Украине 24 ноября продолжится действие графиков отключений для бытовых потребителей. Выключать свет будут во всех регионах, в объеме от 0,5 до 3 очередей одновременно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго ".

В компании сообщили, что причина введения отключений во всех регионах - это последствия российских массированных ракетно-дронных терактов против украинской энергетики. Выключать свет бытовым потребителям будут с 00:00 до 23:59, объемом от 0,5 до 3 очередей одновременно.

Также параллельно будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей. В "Укрэнерго" отмечают, что графики могут меняться в течение суток.

"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в сообщении.