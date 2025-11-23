Отключения по всей Украине: в "Укрэнерго" показали графики на 24 ноября
В Украине 24 ноября продолжится действие графиков отключений для бытовых потребителей. Выключать свет будут во всех регионах, в объеме от 0,5 до 3 очередей одновременно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Укрэнерго".
В компании сообщили, что причина введения отключений во всех регионах - это последствия российских массированных ракетно-дронных терактов против украинской энергетики. Выключать свет бытовым потребителям будут с 00:00 до 23:59, объемом от 0,5 до 3 очередей одновременно.
Также параллельно будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей. В "Укрэнерго" отмечают, что графики могут меняться в течение суток.
"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в сообщении.
Отметим, что 21 ноября премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что в ближайшие дни могут существенно сократиться графики отключений. Соответствующие распоряжения правительство передало энергетикам и руководителям ОВА.
После этого 23 ноября графики действительно были сокращены - отключали от 1 до 2,5 очередей одновременно. Накануне в нескольких регионах Украины отключения вообще отменили.
Напомним, что отключения света действуют в Украине после нескольких особо массированных российских терактов, в частности 8 и 19 ноября. По данным Министерства энергетики, все украинские ТЭС и ГЭС в результате терактов РФ получили повреждения.