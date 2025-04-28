Отключение света в Европе: глава Евросовета опроверг слухи о кибератаке

Ряд стран Европы оказались в понедельник, 28 апреля, без энергоснабжения. Однако пока не идет речь о кибератаке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"Никаких признаков кибератаки", - заявил председатель Евросовета Антониу Кошта после общения с лидерами Испании и Португалии.
По его словам, операторы электросетей в обеих странах работают над поиском причины и восстановлением электроснабжения.
"Пока нет никаких признаков кибератаки", - добавил он.
Напомним, в понедельник, 28 апреля, в ряде европейских стран начали сообщали о масштабных перебоях с электроснабжением. Блэкаут был зафиксирован в крупных городах Испании, Португалии и не только.
Сейчас точной причины такого сбоя официально не называли. Однако в Испании рассматривали возможность того, что к блэкауту привела кибератака. А вот в заявлении оператора энергосистемы Португалии REN говорится о том, что отключения могли произойти из-за редкого атмосферного явления.
В компании также уточнили, что, учитывая сложность проблемы, на полную нормализацию работы сети может уйти до недели. При этом португальские СМИ сообщают, что света не будет до трех дней.
Подробнее об отключении света в Европе - в материале РБК-Украина.
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