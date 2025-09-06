ua en ru
Отключение света в Днепре: как сегодня будут действовать графики для горожан

Суббота 06 сентября 2025 06:06
Отключение света в Днепре: как сегодня будут действовать графики для горожан Иллюстративное фото: в Днепре 6 сентября будут действовать графики отключения света (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Днепре сегодня, 6 сентября, будут действовать графики отключения электроэнергии. Но свет выключают не по всему городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Центральной энергетической компании".

Стоит заметить, что электроэнергия будет отсутствовать в тех домах, которые обслуживает "Центральная энергетическая компания" и которые пострадали от российской атаки в ночь на 30 августа.

Также стоит напомнить, что в течение недели были отключения в три очереди, но пока будут действовать две.

I очередь будет отключаться:

  • с 02:00 до 07:00;
  • с 12:00 до 17:00;
  • с 22:00 до 24:00.

II очередь будет отключаться:

  • с 00:00 до 02:00;
  • с 07:00 до 12:00;
  • с 17:00 до 22:00.

С перечнем адресов по очередям можно ознакомиться по ссылке.

Обстрел Днепра 30 августа

Напомним, в ночь на 30 августа россияне совершили комбинированную атаку РФ по Украине. Тогда под атакой оказались Луцк, Днепр, Запорожье и многих других городах.

В частности, как сообщили в Днепропетровской ОВА, россияне массированно атаковали Днепр и Павлоград. В городах были повреждены инфраструктурные объекты, на них возникли пожары.

Местные СМИ писали, что в Днепре после вражеской атаки частично исчез свет.

