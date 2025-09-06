ua en ru
Відключення світла у Дніпрі: як сьогодні діятимуть графіки для містян

Субота 06 вересня 2025 06:06
Відключення світла у Дніпрі: як сьогодні діятимуть графіки для містян Ілюстративне фото: у Дніпрі 6 вересня діятимуть графіки відключення світла (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У Дніпрі сьогодні, 6 вересня, будуть діяти графіки відключення електроенергії. Але світло вимикають не по всьому місту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Центральної енергетичної компанії".

Варто зауважити, що електроенергія буде відсутня у тих будинках, які обслуговує "Центральна енергетична компанія" та які постраждали від російської атаки в ніч проти 30 серпня.

Також варто нагадати, що протягом тижня були відключення в три черги, але наразі діятимуть дві.

I черга відключатиметься:

  • з 02:00 до 07:00;
  • з 12:00 до 17:00;
  • з 22:00 до 24:00.

II черга відключатиметься:

  • з 00:00 до 02:00;
  • з 07:00 до 12:00;
  • з 17:00 до 22:00.

З переліком адрес по чергах можна ознайомитися за посиланням.

Обстріл Дніпра 30 серпня

Нагадаємо, у ніч на 30 серпня росіяни здійснили комбіновану атаку РФ по Україні. Тоді під атакою опинились Луцьк, Дніпро, Запоріжжя та багатьох інших містах.

Зокрема, як повідомили в Дніпропетровській ОВА, росіяни масовано атакували Дніпро та Павлоград. У містах були пошкоджені інфраструктурні об'єкти, на них виникли пожежі.

Місцеві ЗМІ писали, що у Дніпрі після ворожої атаки частково зникло світло.

