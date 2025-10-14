Отключение электричества в Киеве: энергетики ДТЭК объяснили, что произошло и сколько ждать

Энергетики ДТЭК установили причину аварии в Киеве и планируют восстановить электроснабжение в ближайшие часы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
В Киеве 14 октября часть потребителей осталась временно без света из-за аварийного отключения электроснабжения.
По информации ДТЭК, причиной аварии стала повышенная нагрузка на энергосистему, что повлекло перебои в Шевченковском, Печерском и Голосеевском районах.
Представители компании сообщили, что энергетики уже установили точную причину аварии и работают над восстановлением подачи электроэнергии. По их словам, свет планируют вернуть в дома всех киевлян в течение ближайших часов.
"Киев: энергетики установили причину аварии, в ближайшие часы вернем свет во все дома", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня, 14 октября, вечером в Голосеевском, Шевченковском и Печерском районах Киева начались проблемы со светом.
Отключения также начались в Днепровском и Дарницком районах столицы.
Обесточивание затронуло и работу киевского метрополитена: на станциях "Крещатик" и "Арсенальная" возникли перебои с освещением. В метрополитене сообщили, что из-за кратковременного снижения напряжения система перешла на резервное питание на одну минуту, после чего работа станций возобновилась, и метро функционирует в штатном режиме.
Из-за перебоев с электроснабжением также наблюдались проблемы с водоснабжением. По информации "Киевводоканала", жители правого берега города сейчас получают воду под пониженным давлением.