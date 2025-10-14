Отключение электричества в Киеве: энергетики ДТЭК объяснили, что произошло и сколько ждать

В Киеве 14 октября часть потребителей осталась временно без света из-за аварийного отключения электроснабжения.

По информации ДТЭК, причиной аварии стала повышенная нагрузка на энергосистему, что повлекло перебои в Шевченковском, Печерском и Голосеевском районах.

Представители компании сообщили, что энергетики уже установили точную причину аварии и работают над восстановлением подачи электроэнергии. По их словам, свет планируют вернуть в дома всех киевлян в течение ближайших часов.

"Киев: энергетики установили причину аварии, в ближайшие часы вернем свет во все дома", - говорится в сообщении.