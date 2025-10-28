Отключений света будет меньше: "Укрэнерго" рассказало о графиках 29 октября

"Завтра, 29 октября, в отдельных регионах Украины будут применяться меры по ограничению потребления", - предупредили в компании.

Ожидается, что с 08:00 до 22:00 будут действовать графики почасовых отключений света для бытовых потребителей объемом от 0,5 до 1,5 очереди.

При этом с 07:00 до 22:00 электроснабжение будут ограничивать для промышленности.

В компании обратили внимание, что время и объем применения ограничений может меняться в течение дня.

Стоит заметить, что сегодня, 28 октября, в Украине также действуют графики отключений света объемом от 1 до 2 очередей.