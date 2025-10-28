RU

Отключений света будет меньше: "Укрэнерго" рассказало о графиках 29 октября

Иллюстративное фото: в Украине 29 октября будут отключать свет по графикам (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине завтра, 29 октября, продолжатся отключения света по графикам. Но ограничения будут менее жесткими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

"Завтра, 29 октября, в отдельных регионах Украины будут применяться меры по ограничению потребления", - предупредили в компании. 

Ожидается, что с 08:00 до 22:00 будут действовать графики почасовых отключений света для бытовых потребителей объемом от 0,5 до 1,5 очереди. 

При этом с 07:00 до 22:00 электроснабжение будут ограничивать для промышленности. 

В компании обратили внимание, что время и объем применения ограничений может меняться в течение дня. 

Стоит заметить, что сегодня, 28 октября, в Украине также действуют графики отключений света объемом от 1 до 2 очередей. 

Отключения света в Украине

Напомним, причиной отключений света в Украине являются регулярные удары российских оккупантов по энергетическим объектам Украины.

Такие атаки начались еще с осени 2022 года. Россияне применяют тактику террора против мирного населения.

Ситуация со светом значительно ухудшилась после удара российских оккупантов в ночь на 22 октября, когда враг применял ударные дроны, баллистические и даже гиперзвуковые ракеты.

Как отметил президент Владимир Зеленский, из-за таких атак союзники Украины решили создать коалицию поддержки украинского энергосектора. Ожидается, что в ближайшее время состоится встреча коалиции в онлайн-формате.

На фоне отключений украинцы начали массово использовать генераторы. Детальнее о стоимости электроэнергии от генераторов - в материале РБК-Украина.

