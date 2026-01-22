Отключений может стать больше: какова ситуация со светом в Николаевской области

Что происходит с электричеством

По словам Кима, регион получил команду на отключение 10 очередей по графикам аварийных отключений, которые накладываются на плановые ограничения. Причина - перегрузка сетей и проблемы с транзитом электроэнергии из западных регионов Украины на восток, в частности импортируемой.

"Не вся область в блэкауте, как написали, но света очень мало. Это связано с проблемой транзита - нагруженные сети, в том числе для импортируемой электроэнергии. Поэтому облэнерго получили команду на серьезные отключения", - пояснил он.

Сейчас в городе и области электроэнергию подают в среднем по четыре часа в сутки. В то же время глава ОВА призвал готовиться к ухудшению.

"Я считаю, что надо готовиться к худшему сценарию - два часа света в сутки", - подчеркнул Ким.

Ситуация с теплом и водой

Председатель ОВА заверил, что напряжение в сетях есть, однако в некоторых районах его недостаточно для работы насосов. Поэтому на котельных приходится запускать резервные генераторы.

"Общая картинка такова: тепло в Николаеве есть, воду подаем. Но с перебоями, потому что часть систем привязана к графикам отключений", - сказал он.

Проблемы также возникают в домах с частными котельными и скважинами, которые обеспечивают водой отдельные ОСМД.

Помощь Киеву и подготовка к эвакуации

Кроме того, Николаевская область планирует отправлять в Киев ремонтные бригады и резервные генераторы, ведь ситуация со светом и теплом в столице сложнее. Область также готовится к возможному приему эвакуированных из других регионов - прорабатываются вопросы размещения людей и организации горячего питания.

"Не время жаловаться. Нужно объединяться и помогать друг другу. Мы не в худшей ситуации, но мы - едины со всей Украиной", - подытожил Виталий Ким.

В то же время накануне вице-мэр Николаева Виталий Луков заявлял, что сейчас в городе нет свободных генераторов, которые можно было бы передать в Киев.