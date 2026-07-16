Доллар по 50 грн и инфляция свыше 13%: банкир объяснил, когда гривневые депозиты утратят выгоду

Гривневые депозиты во втором полугодии 2026 года останутся одним из самых привлекательных инструментов для сбережений, однако только при контролируемой инфляции и относительной стабильности валютного курса. Если доллар подорожает до 47–50 гривен, а инфляция превысит 12–13%, реальная доходность вкладов может существенно снизиться.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал директор департамента розничного бизнеса ''Глобус банка'' Дмитрий Замотаев.

Главное:

Гривневые депозиты остаются выгодными при инфляции до 10–12%, а самые лучшие предложения – до 13–13,5%.

Критическим для коротких депозитов может стать курс доллара около 47 грн, для долгосрочных – 49–50 грн.

Банки будут все больше конкурировать сервисом, бонусами и гибкими условиями, а не только ставками.

До конца года депозитный рынок будет зависеть от четырех решений НБУ по монетарной политике.

Эксперт советует диверсифицировать сбережения и не ориентироваться исключительно на максимальную ставку.

Во втором полугодии 2026 года гривневые депозиты будут оставаться одним из самых простых и понятных способов сбережения средств. В то же время, оценивать их выгодность следует не только по рекламной ставке, но и с учетом инфляции, курса доллара и срока размещения вклада.

По словам Дмитрия Замотаева, после первого полугодия депозитный рынок вошел в фазу стабильности. Средние ставки по гривневым вкладам в зависимости от срока составляют 13-14,5% годовых, а отдельные банки предлагают до 16-17,5%.

В то же время, эксперт отмечает: для вкладчика важно считать не номинальную, а реальную доходность после уплаты налогов и с учетом инфляции.

''Для вкладчика депозит выгоден тогда, когда после уплаты налогов доход перекрывает рост цен и возможную курсовую разницу'', – объяснил банкир.

По его оценке, для большинства депозитов критическим пределом является инфляция на уровне 10–12%, тогда как самые выгодные предложения остаются прибыльными примерно до 13–13,5%. Если инфляция превысит эти показатели, реальная выгода от размещения средств существенно сократится.

Какой курс доллара может сделать депозиты менее выгодными

Вторым немаловажным фактором Дмитрий Замотаев называет валютный курс.

Для депозитов сроком на три-шесть месяцев критическим может стать рост курса доллара примерно до 47 гривен. Для более длинных вкладов – на девять–двенадцать месяцев – предел привлекательности выше и составляет ориентировочно 49–50 гривен за доллар.

По словам эксперта, короткие депозиты более чувствительны к курсовым колебаниям, ведь вкладчик не успевает накопить значительный процентный доход. Однако долгосрочные вклады имеют больший запас прочности, хотя короткие депозиты обеспечивают больше финансовой гибкости.

Банки будут все больше конкурировать сервисом

По мнению банкира, во втором полугодии борьба между банками будет происходить не только за счет процентных ставок.

Все большее значение будут приобретать бонусные программы, возможность открытия депозита онлайн, пополнение счета, капитализация процентов, программы лояльности и качество мобильных приложений.

Эксперт отмечает, что разница в 0,5–1 процентного пункта уже не будет главным аргументом для большинства клиентов.

Какие решения НБУ могут повлиять на депозитные ставки

Замотаев обратил внимание, что до конца года Национальный банк еще четырежды будет пересматривать монетарную политику – 30 июля, 17 сентября, 29 октября и 17 декабря.

Именно после этих заседаний банки могут просматривать собственные депозитные предложения.

Если НБУ оставит учетную ставку без изменений, рынок депозитов вероятнее всего сохранит нынешнюю стабильность. В то же время изменение монетарных параметров из-за инфляционных или валютных рисков может постепенно повлиять и на прибыльность вкладов.

Как вкладчикам выбрать депозит

По мнению банкира, во втором полугодии рынок не ожидает резких "депозитных гонок". Ставки могут изменяться точечно, но значительных колебаний без серьезных макроэкономических причин не прогнозируется.

Он советует вкладчикам:

определить, на какой срок средства точно не понадобятся;

сравнивать депозитные ставки с прогнозируемой инфляцией;

учитывать возможные валютные риски и не размещать все сбережения в одном инструменте;

внимательно читать условия досрочного расторжения договора.

Оптимальным решением, по словам эксперта, может стать диверсификация – распределение средств между несколькими депозитами разной продолжительности.

''Лучший депозит – это, прежде всего, оптимальное сочетание ставки, срока, надежности и удобства'', – подытожил Дмитрий Замотаев.