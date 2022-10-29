Оторванный от реальности популист. В МИДе резко отреагировали на заявление конгрессмена США

Американский конгрессмен Пол Госар заявил, что Запад якобы использует украинцев в качестве "пушечного мяса". Однако подвергать сомнению поддержку Украины - давать Путину зеленый свет на военные преступления.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко.

Заявление конгрессмена

"Мир видел достаточно смертей и разрушений между Россией и Украиной, но западные страны, похоже, безразличны к использованию украинцев как пушечного мяса и не заинтересованы в деэскалации", - заявил конгрессмен.

Ответ МИД

По словам Николенко, заявление конгрессмена, абсолютно неприемлемо, поскольку США известны ценности, за которые сегодня борются украинцы - свободу, демократическое развитие, верховенство права и уважение прав человека. Спикер МИД отметил, что сомнения в поддержке Украины дают Путину "зеленый свет" на продолжение убийств наших граждан и уничтожение демократии.

"Приближение выборов не должно превращать политиков в оторванных от реальности популистов. Выборы проходят, а международный авторитет, взорванный манипулятивными заявлениями о войне России против Украины, остается", - добавил Николенко.