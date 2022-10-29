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Оторванный от реальности популист. В МИДе резко отреагировали на заявление конгрессмена США

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Суббота 29 октября 2022 15:10
Оторванный от реальности популист. В МИДе резко отреагировали на заявление конгрессмена США Фото: Олег Николенко, пресс-секретарь МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Американский конгрессмен Пол Госар заявил, что Запад якобы использует украинцев в качестве "пушечного мяса". Однако подвергать сомнению поддержку Украины - давать Путину зеленый свет на военные преступления.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко.

Заявление конгрессмена

"Мир видел достаточно смертей и разрушений между Россией и Украиной, но западные страны, похоже, безразличны к использованию украинцев как пушечного мяса и не заинтересованы в деэскалации", - заявил конгрессмен.

Ответ МИД

По словам Николенко, заявление конгрессмена, абсолютно неприемлемо, поскольку США известны ценности, за которые сегодня борются украинцы - свободу, демократическое развитие, верховенство права и уважение прав человека. Спикер МИД отметил, что сомнения в поддержке Украины дают Путину "зеленый свет" на продолжение убийств наших граждан и уничтожение демократии.

"Приближение выборов не должно превращать политиков в оторванных от реальности популистов. Выборы проходят, а международный авторитет, взорванный манипулятивными заявлениями о войне России против Украины, остается", - добавил Николенко.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в МИД также ответили сенатору из Италии от партии "Лига" Массимилиану Ромео по поводу вмешательства мирового сообщества в решения касаемо Украины.

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