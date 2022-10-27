ua ru
Чт, 27 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пытается понравиться Путину. В МИД ответили сенатору из Италии на заявление по Украине

Новина українською →
Украина, Четверг 27 октября 2022 12:01
Пытается понравиться Путину. В МИД ответили сенатору из Италии на заявление по Украине Фото: спикер МИД Украины Олег Николенко (twitter com OlegNikolenko_)
Автор: Наталия Гурковская

Все западные политики, которые в надежде понравиться президенту РФ Владимиру Путину, продвигают российские нарративы, в корне отличающиеся от официальной позиции государства, что они представляют, выражают исключительно свое личное мнение. Такими заявлениями они показывают, вряд ли заботятся об интересах собственной страны.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Почти в каждой стране найдутся политики, которые будут пытаться понравиться Путину. В то же время, они должны осознавать, что, распространяя российские нарративы, они поощряют Россию к продолжению ее преступлений против Украины. Но без мира в Украине не будет мира в Европе. Поэтому в победе украинцев должны быть заинтересованы и итальянские сенаторы, если они действительно заботятся об интересах своей страны", - сказал он, комментируя утверждение итальянского сенатора от партии "Лига" Массимилиано Ромео о вмешательстве мирового сообщества в решение по Украине.

Также Николенко подчеркнул, что заявление итальянского сенатора показывает только его личное мнение.

"Премьер-министр Джорджия Мелони четко артикулировала позицию Италии: и о необходимости продолжения поддержки Украины на фоне российской агрессии, и о безоговорочном праве украинцев определять свое будущее", - напомнил спикер МИД.

Что сказал итальянский сенатор?

Итальянский сенатор от партии "Лига" Массимильяно Ромео заявил, что украинцы не должны принимать все решения касательно своего будущему самостоятельно. Он считает, что международное сообщество должно играть в этом определенную роль, учитывая интересы страны.

"Вместе с Францией и Германией мы входим в число стран-основателей, а также тех, кто в условиях непрекращающегося конфликта рискует больше всего. Конференция может стать возможностью начать мирные переговоры, поскольку теперь даже США понимают, что это может быть путь, по которому можно пойти", - сказал политик.

При этом он уточнил, что, по его мнению, Италия "должна уважать волю украинцев, но лучше бы сказать, что международное сообщество решит в интересах Украины".

Ранее итальянский премьер Джорджи Мелони заявила, что единственным способом способствовать заключению мирного соглашения между Украиной и Россией является помощь украинской стороне защитить себя военными средствами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Италия МЗС
NEWS
За 40 минут ВСУ на юге сбили российские самолет и вертолет
За 40 минут ВСУ на юге сбили российские самолет и вертолет
DAILY
"Азовец" Владислав Дутчак: Россияне сами сделали из украинцев националистов
Роман Чернышевкорреспондент "Азовец" Владислав Дутчак: Россияне сами сделали из украинцев националистов