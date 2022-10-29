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Відірваний від реальності популіст. В МЗС різко відреагували на заяву конгресмена США

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Субота 29 жовтня 2022 15:10
Відірваний від реальності популіст. В МЗС різко відреагували на заяву конгресмена США Фото: Олег Ніколенко, прессекретар МЗС Україна (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Американський конгресмен Пол Госар заявив, що Захід нібито використовує українців в якості "гарматного м'яса". Однак ставити під сумнів підтримку України - давати Путіну зелене світло на воєнні злочини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку прессекретаря МЗС України Олега Ніколенка.

Заява конгресмена

"Світ бачив достатньо смертей та руйнувань між Росією та Україною, але західні країни, схоже, байдуже ставляться до використання українців як гарматного м'яса та не зацікавлені в деескалації", - заявив конгресмен.

Відповідь МЗС

За словами Ніколенка, заява конгресмена, є абсолютно неприйнятною, оскільки США відомі цінності, за які сьогодні борються українці - свободу, демократичний розвиток, верховенство права та повагу до прав людини. Речник МЗС зауважив, що сумніви щодо підтримки України дають Путіну "зелене світло" на продовження вбивств наших громадян й знищення демократії.

"Наближення виборів не має перетворювати політиків на відірваних від реальності популістів. Вибори проходять, а міжнародний авторитет, підірваний маніпулятивними заявами про війну Росії проти України, залишається", - додав Ніколенко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно в МЗС також відповіли сенатору з Італії від партії "Ліга" Массімільяну Ромео щодо втручання світової спільноти у рішення по Україні.

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