Израильский аналитик Аркадий Мил-Ман: "Трамп теряет интерес к Украине и Израилю"

О том, какие параллели есть между переговорами Трампа с Россией и Ираном, как это может повлиять на дипломатические усилия Трампа относительно Украины и Ближнего Востока, а также каковы будут последствия, если Иран получит ядерное оружие – рассказал в интервью РБК-Украина израильский дипломат и аналитик Аркадий Мил-Ман.

Завтра, 12 апреля, в Омане состоятся переговоры между США и Ираном по ядерной программе. Они важны в нескольких контекстах. Во-первых, в свете безопасности на Ближнем Востоке – потому что ядерный Иран может стать более агрессивным и создаст новые угрозы для Израиля. Во-вторых, действия Ирана могут подорвать режим нераспространения ядерного оружия в условиях, когда к нему в мире все больше растет интерес.

Вместе с тем, существуют "подводные камни", которые могут повлиять на переговоров, рассказал в блиц-интервью РБК-Украина израильский дипломат, экс-посол в РФ, глава программы изучения России Института исследований национальной безопасности в Тель-Авиве Аркадий Мил-Ман.

При этом определяющими являются не только стартовые позиции сторон, но и особенности психологии президента США Дональда Трампа, проявившиеся в ходе переговоров по завершению войны России против Украины. В разговоре с изданием Мил-Ман затронул и то, каким образом хозяин Белого дома ведет переговоры на обоих этих направлениях, а также насколько он при этом учитывает позицию Израиля.

Главное:

Наблюдается снижение внимания Трампа относительно переговоров по завершению войны России против Украины;

Также Трамп уделяет меньше внимания переговорам по возвращению израильских заложников из плена ХАМАС;

Склонность Трампа терять интерес к тем или иным темам могут использовать Россия и Иран;

Пока Иран не получил ядерное оружие, но если это произойдет, возникнет серьезная угроза западному миру.

– Создается впечатление, что Трамп отвлекся от переговоров по завершению войны России против Украины и переключился на Иран, торговые войны и другие темы. Так ли это?

– Наблюдается совершенно другая интенсивность переговорного процесса по Украине.

Если в предыдущие недели мы видели какие-то встречи постоянно, разговоры о достижении перемирия, то в последние дни наблюдается резкий спад активной деятельности для решения тех задач, которые Трамп поставил перед собой и имеют отношение к войне в Украине. Мы не видим, что соблюдается перемирие, оно непонятно до конца. Нет каких-либо высказываний ни Трампа, ни его команды.

Поэтому действительно складывается впечатление, что внимание Трампа и его администрации сейчас переключено на другие объекты и на другую тематику. Что касается этих других вопросов.

Визит Нетаньяху в Вашингтон 7 апреля – если мы обратим внимание, то во время общения с журналистами с трудом говорилось об Украине. Но и по вопросам Ближнего Востока, которые волнуют например Нетаньяху вообще не было сказано.

Или много Трамп говорил о нормализации (отношений - ред.) с Саудовской Аравией.

Трамп и люди из его администрации много говорили о том, как будет достигнута нормализация между Израилем и Саудовской Аравией и будут расширены так называемые "Соглашения Авраама". Сидит Нетаньяху, это основная для него тема. и ни слова не было сказано. Создается впечатление, что Трамп очень быстро теряет интерес к тем темам, на которые он обращает внимание.

Еще одна тема, которая тоже вдруг резко "ушла со сцены" – израильские заложники в руках ХАМАС. Трамп говорил о том, что если они не освободят всех заложников, то "откроется врата ада". Часть заложников террористы ХАМАС освободили, а еще находится там 59 заложников, из которых, по всей вероятности, только часть жива. Остальные – заложники, которых ХАМАС убили и у них находятся их тела. И тоже мы не видим какой-либо серьезной активности и высказываний по этому поводу. Опять это ушло на задний план. И это печально.

– 12 апреля состоятся переговоры между США и Ираном. Может ли Иран этим воспользоваться, так же как Россия сейчас?

– Мы не знаем, это будут прямые переговоры или через посредников. Американская сторона заявляет, что будут прямые переговоры. Уиткофф даже сказал, что если не будет прямых переговоров, значит он вообще не полетит на встречу. А иранцы заявляют, что не будет прямых переговоров, это будет через посредников - Оман. То есть они не будут сидеть друг напротив друга, а разговаривать через посредников.

Мы до конца не знаем, так ли это, не так ли это. Идет всплеск каких-то заявлений в информационное пространство. Оценить это сложно, мы лишь только потом узнаем, что будет и как. Увидим кадры, будут какие-то утечки, лишь только после этого мы поймем.

То, что Иран будет этим пользоваться, безусловно, как и Россия, пользуется тем что администрация Трампа сама инициировала переговорный процесс с Россией. Точно так же администрация Трампа инициирует переговорный процесс с Ираном.

Тут это естественно и это совсем не сюрприз для нас. Другой вопрос, насколько американская администрация будет активно участвовать и вести к какому-то результату, которого она пытается достигнуть.

По всей вероятности, то, что имеет отношение к иранской проблеме, это желание достичь какого-то договора, который ограничит возможности Ирана в ядерной программе для военных целей. Желание, например, Израиля, это понятно, чтобы была полностью уничтожена ядерная программа. Трамп говорил об этом, но мы не до конца понимаем, что это означает.

Нетаньяху явно не ожидал, что Трамп скажет то, что он сказал во время полу-пресс-конференции, когда были ответы на вопросы журналистов в Овальном кабинете Белого дома. Нетаньяху сам удивился тому, что сказал Трамп, явно не знал этого. Потому что во многом цель Нетаньяху, на мой взгляд, была - убедить Трампа, что надо бомбить Иран и его ядерную программу. А тут получилось совсем наоборот. Так что посмотрим, как будут развиваться в дальнейшем события.

– А готов ли Трамп, на ваш взгляд, к применению силы относительно Ирана?

– По тем декларациям, которые исходят из Белого дома, вроде бы он готов. Но будет ли это или не будет, это сложно сказать. Мы помним, что Трамп делал различные заявления, а потом отрицал. Одно из самых известных таких: он сказал, что Зеленский – диктатор, а потом заявил журналистам: "Разве я такое говорил? Этого не может быть, это не я". Поэтому сложно сказать. Действительно он собирается применять силу - не собирается применять силу.

И то же самое с ХАМАСом: "если не будут освобождены заложники, откроются врата ада". Но пока что врата ада не открылись. Поэтому очень сложно сказать, каково будет решение Трампа и насколько его заявления будут соответствовать тем политическим шагам, о которых он заявлял.

– Оценивая из Израиля, насколько сейчас вероятно, что Иран все таки получит ядерное оружие? И какими могут быть последствия?

– Во-первых, у Ирана еще нет ядерного оружия. Они находятся "на пороге" создания ядерного оружия. И по разным оценкам, это может произойти в течение нескольких недель. То есть будет достигнут определенный уровень (обогащения - ред.) материалов, из которых можно именно создать атомную бомбу.

Дальше вопрос – как эта атомная бомба будет применена. Будут ли это бомбы, которые должны самолеты запускать? Или же это будут ядерные боеголовки на ракетах определенного радиуса действия? Тут у Ирана могут быть различные проблемы. И не факт, что они смогут в ближайшее время создать ядерные боеголовки, которые смогут нести ракеты разного уровня радиуса действия. Или же эти бомбы, которые могут быть прикреплены к самолетам.

Следует учесть, что иранский военно-воздушный флот, он старого образца. И эти самолеты не факт, что могут нести такого рода оружие вообще. Поэтому тут еще много этапов для того, чтобы это оружие было действующим.

Но сам факт создания атомного оружия – это огромнейшая и серьезнейшая угроза всему западному миру. И, в том числе, или в первую очередь, это угроза Израилю. Поэтому израильское правительство должно действовать очень быстро, слаженно и эффективно для того, чтобы не дать возможности Ирану иметь в своем арсенале ядерное оружие.

И практически все будет зависеть от Трампа, потому что Соединенные Штаты Америки по-прежнему – самый главный и самый сильный игрок на мировой арене.