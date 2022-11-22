Британия поставила Украине модернизированные версии ракет Brimstone, - Telegraph

Британия поставила Украине модернизированные высокоточные ракеты Brimstone 2, дальность пуска которых в два раза больше, чем у ранее переданных ракет Brimstone первого поколения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Daily Telegraph .

Ракеты, оснащенные лазерной системой самонаведения, традиционно запускаются ВВС Великобритании с истребителей Tornado и Typhoon, однако ВСУ в качестве мобильных пусковых установок используют грузовые машины.

Издание отмечает, что стоимость одной ракеты Brimstone 2, поступившей на вооружение королевских ВВС в 2016 году, оценивается примерно в 207 тысяч долларов.

Дальность полета ракеты, запущенной с самолета, составляет 60 км, но при запуске с наземных платформ она равна порядка 12 км.

Напомним, премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время визита в Киев анонсировал новый пакет военной помощи Украине, в который войдут системы противовоздушной обороны.

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