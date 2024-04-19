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Отделения сокращают: рейтинг украинских банков по количеству

Украина, Пятница 19 апреля 2024 12:37
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Отделения сокращают: рейтинг украинских банков по количеству Фото: Рейтинг банков по количеству отделений возглавляют Ощадбанк и Приватбанк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на 1 апреля 2024 г. в Украине насчитывалось 5 108 действующих структурных подразделений банков. С начала года их количество сократилось на 30.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

Кроме того, 872 отделения банков находятся в статусе "временно приостановленных".

По состоянию на 1 января 2024 года наибольшее количество отделений в государственном Ощдбанке - 1 181. Кроме того, 601 отделение банка временно приостановлено.

Государственный ПриватБанк находится на втором месте – 1127 отделении. Еще 76 временно приостановлены.

Далее с большим отрывом следуют банки иностранных банковских групп: Райффайзен Банк (332) и УкрСиббанк (223). Замыкает пятерку банк частный ПУМБ (222).

Отделения сокращают: рейтинг украинских банков по количеству

Сокращение отделений

Напомним, по состоянию на 1 января 2024 года в Украине насчитывалось 5 138 действующих структурных подразделений банков. За год их количество сократилось на 198.

В феврале 2023 года глава НБУ Андрей Пышный обратился в Министерство финансов, владеющее акциями госбанков, с предложением ввести мораторий на сокращение сети отделений государственных банков во время войны.

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