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Россия ударила по Винницкой области, есть пострадавший

10:21 31.07.2026 Пт
1 мин
Первые последствия вражеской атаки уже известны
aimg Юлия Капитонова
Россия ударила по Винницкой области, есть пострадавший Фото: Россия снова начала атаковать Винницкую область (Getty Images)
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Утром 31 июля российские захватчики совершили воздушную атаку на Винницкую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Винницкой ОВА Натальи Заболотной.

Около 09:29 она предупредила об угрозе вражеской атаки для Гайсинского района.

Уже в 09:45 стало известно, что под удар врага может попасть Винницкий район.

"Виннитчина под воздушной атакой врага. Есть попадание в гражданскую инфраструктуру. По предварительной информации, один человек пострадал", - сообщила Заболотная в 10:01.

По ее словам, все службы уже выехали на место происшествия.

Последствия воздушного нападения России на Винницкую область уточняются.

Напомним, что регион находился под атакой врага и ночью 30 июля.

Кстати, утром 31 июля российские захватчики тоже пытались атаковать дронами Киев.

Кроме того, мы рассказывали, как украинская ПВО отражала новый удар врага минувшей ночью.

Также стало известно, что во Львове возросло количество пострадавших в результате ракетной атаки РФ.

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