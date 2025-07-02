Віддали життя за Україну: у Харкові перейменували вулиці на честь загиблих пілотів

Фото: У Харкові вулиці перейменували на честь Максима Устименка та Олексія Меся (Getty Images)

У Харкові дві вулиці перейменували на честь загиблих пілотів Максима Устименка та Олексія Меся. Рішення ухвалили на позачерговій сесії міськради.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Харківську міську раду.