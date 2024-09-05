Удаленка или в офисе. Чему отдают предпочтение украинцы при поиске работы

Удаленные вакансии пользуются большим спросом на рынке труда. Украинцы все чаще предпочитают работу из дома, что усиливает конкуренцию среди соискателей.

РБК-Украина рассказывает, где можно найти работу онлайн и какие вакансии в этой области наиболее конкурентны.

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Соискатели соревнуются за работу онлайн

Гибкий график и возможность работы из любого места привлекают немало соискателей работы. Еще более актуальной отдаленная работа стала с началом полномасштабного вторжения РФ, когда из-за угроз безопасности украинцы были вынуждены покинуть свои дома и переехать в другие регионы или за пределы страны.

По сравнению с офисными вакансиями, "удаленка" более популярна. PR-менеджер Work.ua Виктория Билякова рассказала в комментарии изданию, что по статистике портала, конкуренция за дистанционную работу среди соискателей в 5 раз выше среднего показателя на рынке.

"Так что, украинцы действительно охотнее работают онлайн. Но не стоит забывать, что кроме формата работы на интерес к вакансии влияет очень много факторов", - подчеркнула она.

Среди наиболее конкурентных вакансий - предложения в IT и маркетинге, рассказала Виктория Билякова.

Популярные удаленные вакансии

РБК-Украина промониторило сайты поиска работы и рассказывает, каких вакансий для дистанционной работы больше всего.

Согласно аналитике OLX Работа, за прошедшие полгода украинцам чаще всего предлагали удаленные вакансии менеджеров по продажам, продавцов, администраторов.

В свою очередь соискатели также активно отзывались на предложения онлайн-работы менеджерами продаж, продавцами, копирайтерами.

Больше всего вакансий на Work.ua размещено в области "IT, компьютеры, интернет" (2326 на 4 сентября 2024) и "Маркетинг, реклама, PR" (1878). В этих же отраслях самая высокая конкуренция на должность, как отмечала представительница портала.

Скриншот Work.ua

На портале поиска работы robota.ua на 4 сентября насчитывалось 8564 вакансии с возможностью удаленной работы из общего количества 112 016 предложений от работодателей.

Больше всего онлайн-вакансий в отраслях:

ІТ (1705) - веб-разработка, программирование, бизнес-аналитика, системное администрирование, техническая поддержка;

(1705) - веб-разработка, программирование, бизнес-аналитика, системное администрирование, техническая поддержка; Продажи, клиент-менеджмент (1791) - менеджеры по продажам, продажи по телефону;

(1791) - менеджеры по продажам, продажи по телефону; Маркетинг, реклама, PR (1544) - интернет-маркетологи, SMM-щики, SEO-специалисты, копирайтеры.

Какую зарплату предлагают за работу из дома

Средняя зарплата в категории "Дистанционная работа" на портале Work.ua значится на уровне 27,5 тыс. грн.

По популярной онлайн-вакансии "менеджер по продажам" работодатели готовы платить 29,5 тыс. грн, менеджерам по работе с клиентами - 25 тыс. грн.

Скриншот Work.ua

Маркетолог на "удаленке" может зарабатывать 32,5 тыс. грн в среднем, а вот операторам сall-центра предлагают 18,5 тыс. грн.

Скриншот Work.ua

Наибольший уровень дохода на работе из дома - у айтишников. Разработчику С++ предлагают 135 тыс. грн., разработчику IOS - 80 тыс. грн.

Кроме IT-специалистов на высокий доход, работая онлайн, могут рассчитывать брокеры (средняя зарплата по вакансиям - 70 тыс. грн).

При подготовке материала использовались: данные порталов поиска работы Work.ua, robota.ua, сообщение в Telegram-канале OLX Работа, комментарий PR-менеджерки Work.ua Виктории Биляковой.