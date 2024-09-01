Все больше украинцев выбирают дистанционную работу: как правильно оформить трудовой договор

Все больше украинцев предпочитают дистанционную работу. Однако многие до сих пор боятся такого формата, поскольку боятся обмана со стороны работодателей.

Многие украинцы хотят работать из дома

Одним из важных факторов при поиске работы в 2024 году для украинцев возможность работать удаленно. В частности, это важно для 42% респондентов, принявших участие в опросе от OLX Работа.

Исследование показало, что при выборе работы украинцы больше всего ценят уровень заработной платы (85%). Важными факторами являются близость работы к дому (41%), гибкий график (40%) и официальное трудоустройство (35%). Кроме того, респонденты обращают внимание на наличие бронирования (19%), репутацию компании (18%) и социальной позиции работодателя (7%).

Дистанционная и надомная работа

Управляющий партнер юридической компании Максим Боярчуков и Партнеры Максим Боярчуков в комментарии для РБК-Украина отмечает, что важно понимать разницу между дистанционной и надомной работой.

Дистанционная и надомная работа относятся к отдаленным формам организации труда. Основное отличие между ними состоит в том, что надомная работа предполагает определенное место выполнения трудовых обязанностей, тогда как дистанционная работа позволяет работнику выполнять их в любом удобном для него месте.

Как должен быть оформлен работник, работающий дистанционно

Типовая форма трудового договора как для надомной, так и для дистанционной работы утверждена Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины приказом №913-21 от 05.05.2021. Эта типичная форма содержит обязательные условия, от которых стороны не могут отступать, но они могут конкретизировать их.

"Оформляя работника на дистанционную или надомную форму работы необходимо заключить трудовой договор содержание которого будет соответствовать типовой форме и может содержать положения, отражающие дополнительные договоренности, достигнутые между работодателем и работником", – говорит юрист.

Если трудовой договор ранее существовал в виде заявления работника и приказа о принятии на работу, можно разработать внутреннее положение о дистанционной работе. После ознакомления с ним и принятия его работником последний может подать заявление о переводе на дистанционную форму работы, а руководитель выдаст соответствующий приказ.