Отчаянная женщина пешком вышла из оккупации, следуя за украинским дроном (видео)
Женщина пешком вышла из оккупированных Олешек Херсонской области по Антоновскому мосту. Ее вывел оператор дрона после того, как она показала ему свой паспорт. Операция по спасению продолжалась почти 6 часов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию издания "Мост".
Что известно об инциденте
Женщину на мосту заметил оператор украинского дрона. Сначала он провел ее до позиций ВСУ на левом берегу, а затем военные переправили женщину на лодке в Херсон.
"Это женщина 1973 года рождения. Она направлялась в сторону правого берега, никто ее не выходил задерживать, потому что это было опасно. Когда она услышала, что ее сопровождает дрон, она достала свой паспорт гражданки Украины и показала на камеру, что она украинка и хочет домой. Дрон начал ее сопровождать в направлении, где есть укрытие, где ничего не угрожало здоровью и жизни женщины. Ребята выбежали, забрали ее в укрытие и ждали дальнейших команд эвакуации этой женщины", - рассказал военный Сил обороны Херсона с позывным "Макс".
Женщина является гражданкой Украины, но после начала войны на некоторое время переехала в Россию, однако решила вернуться домой. Из Белгорода она добралась до Джанкоя, потом в Скадовск и Раденск. Оттуда к Олешкам ее подвезли оккупанты.
Выход к мосту россияне не контролировали, поэтому женщина спокойно на него вышла. При этом она не знала, что тот разрушен.
По словам украинских военных, операция спасения длилась около шести часов и была опасной, поскольку враг мог нанести удар в любой момент.
Сейчас женщина в безопасности, ее имя не разглашается.
Напомним, что россияне взорвали Антоновский мост утром 10 ноября 2022 года, сразу после, как вывели свои войска с правобережья Херсонской области.
Антоновский мост (фото: Getty Images)
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