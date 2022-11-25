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Отчаяние Путина. Уоллес отреагировал на нападения России на критическую инфраструктуру

Фото: министр обороны Британии Бен Уоллес (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российский диктатор Владимир Путин атакует энергосеть Украины и другую гражданскую инфраструктуру, чтобы "замаскировать" свои военные неудачи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Уоллес призвал украинцев "держать импульс, чтобы продолжать толкать Россию назад".

"На гражданском фронте они должны защищать национальную инфраструктуру, на которую Путин намеренно ориентируется в надежде, что он разрушит их экономику, а это значит, что им будет очень тяжело зимой", - сказал он.

Министр обороны подчеркнул, что нападения на гражданскую инфраструктуру являются незаконными согласно международного праву, и добавил, что Великобритания "не позволит такому виду запугивания и жестокости добиться успеха".

При этом Уоллес отметил, что Путина нельзя недооценивать, несмотря на недавние признаки неудачи, как отступление из Херсона и увольнение ряда российских командующих.

"Россия - это страна, которой сейчас безразлично на собственный народ и на то, каких молодых ребят она посылает насмерть, и она будет продолжать толкать этих людей (на войну - ред.) дальше", - добавил он.

Напомним, ранее Уоллес отмечал, что украинским бойцам нужно продолжать наступление зимой, чтобы воспользоваться своими преимуществами.

Он также говорил, что у российской армии есть опытные военные, но большинство из них уже мертвы.

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Война России против Украины