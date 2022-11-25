Отчаяние Путина. Уоллес отреагировал на нападения России на критическую инфраструктуру

Уоллес призвал украинцев "держать импульс, чтобы продолжать толкать Россию назад".

"На гражданском фронте они должны защищать национальную инфраструктуру, на которую Путин намеренно ориентируется в надежде, что он разрушит их экономику, а это значит, что им будет очень тяжело зимой", - сказал он.

Министр обороны подчеркнул, что нападения на гражданскую инфраструктуру являются незаконными согласно международного праву, и добавил, что Великобритания "не позволит такому виду запугивания и жестокости добиться успеха".

При этом Уоллес отметил, что Путина нельзя недооценивать, несмотря на недавние признаки неудачи, как отступление из Херсона и увольнение ряда российских командующих.

"Россия - это страна, которой сейчас безразлично на собственный народ и на то, каких молодых ребят она посылает насмерть, и она будет продолжать толкать этих людей (на войну - ред.) дальше", - добавил он.

Напомним, ранее Уоллес отмечал, что украинским бойцам нужно продолжать наступление зимой, чтобы воспользоваться своими преимуществами.

Он также говорил, что у российской армии есть опытные военные, но большинство из них уже мертвы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.