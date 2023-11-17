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Происходит продвижение. Гуменюк рассказала об успехах Сил обороны на юге

Пятница 17 ноября 2023 09:03
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Происходит продвижение. Гуменюк рассказала об успехах Сил обороны на юге Фото: военные ВСУ продвигаются на южном направлении (facebook.com/easternforce)
Автор: Владимир Костырин

Сили обороны Украины на южном направлении успешно продвигаются и продолжают закрепляться на позициях. Также бойцы ВСУ активно проводят на этом участке фронта контрбатарейную борьбу.

Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир национального телемарафона "Єдині новини".

Так, офицер подтвердила успешные действия на юге Украины, однако не стала раскрывать детали такого продвижения.

"На нашем направлении - это преимущественно контрбатарейная борьба. Но есть и некоторые успехи о которых уже засвидетельствовано и мы продолжаем их закреплять. То есть, продвижение с нашей стороны все же происходит", - сказала Гуменюк.

При этом представитель СОЮУ отметила, что нынешней ночью в южных регионах украинские защитники отражали воздушные удары российских оккупантов.

"Ночь прошла напряженно. В боевой работе. Враг пытается держать нас в тонусе, но мы тоже не отстаем. Мы ему тоже не даем отдохнуть. Мы продолжаем работу", х подчеркнула офицер.

Ситуация на южном направлении

Напомним, недавно руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил о том, что украинским военным удалось закрепиться на левом берегу Херсонской области. При этом более детальных подробностей насчет успехов бойцов ВСУ чиновник не раскрыл.

В то же время на днях представитель Сил обороны Юга Гуменюк, комментируя такое продвижение ВСУ на этом направлении, намекнула, что в дальнейшем можно будет говорить о больших успехах.

Более детально о плацдарме для ВСУ на левобережье Херсонской области можете узнать в материале РБК-Украина.

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