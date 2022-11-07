Штайнмайер предложил новый вариант помощи украинским городам: какой именно

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на публикацию на сайте президента Германии.

Сейчас Германия оказывает Украине экономическую, финансовую и военную поддержку, но некоторые города нуждаются и в гуманитарной, например, генераторах и других вещах.

"Возникло предложение о том, что нам нужно расширять побратимскую сеть городов с Украиной, потому что помощь может предоставляться на местном уровне от муниципалитета А в Германии до муниципалитета Б в Украине", - пояснил он.

Те города, которые уже имеют побратимов в Германии, сейчас получают такую помощь, отметил Штайнмайер.

"Другие тоже хотят такой поддержки - одеждой или генераторами. Или там, где мы были, сейчас меняют отопление и говорят: мы живем посреди леса, но сейчас нам нужно что-то, чтобы измельчить дрова - шредеры. Мы должны инициировать такие практические формы сотрудничества", - уверен он.