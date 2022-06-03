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Понад 40 кораблів ВМФ РФ розгорнули навчання у Тихому океані

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П'ятниця 03 червня 2022 06:56
Понад 40 кораблів ВМФ РФ розгорнули навчання у Тихому океані Фото: понад 40 кораблів ВМФ РФ розгорнули навчання у Тихому океані (mil.ru)
Автор: Артур Родивилов

Тихоокеанський флот РФ розпочав навчання із залученням понад 40 бойових кораблів та суден забезпечення, а також 20 літаків та вертольотів. Завдання корабельних груп полягає у спільному пошуку з авіацією підводних човнів умовного супротивника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТАСС".

В акваторії навчань діятимуть корабель управління "Маршал Крилов", фрегат "Маршал Шапошников", великі протичовнові кораблі та корвети, а також малі протичовнові кораблі, тральники, ракетні катери та судна забезпечення.

"Також військові відпрацюють організацію протиповітряної оборони тактичних груп кораблів. Будуть виконані навчально-бойові вправи з надводних та повітряних цілей, також військові відпрацюють питання організації матеріально-технічного забезпечення сил у морі", - заявили в Міноборони РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на бойовому чергуванні в Севастополі стоять чотири з шести підводних човнів Чорноморського флоту Російської Федерації. Вони також застосовуються для нанесення ракетних ударів по території України.

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