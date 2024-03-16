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Отражали атаки КНДР. Южная Корея и США провели масштабные воздушные учения

Фото: Южная Корея и США провели масштабные воздушные учения (media.defense.gov)
Автор: Константин Широкун

Южнокорейские и американские военные провели совместные авиационные учения с отработкой боевых стрельб по вероятным северокорейским крылатым ракетам у западного побережья Южной Кореи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Отмечается, что в пятидневных учениях было задействовано около 40 самолетов, в том числе южнокорейские самолеты F-35A, F-15K и F-4E, а также самолеты A-10 и F-16 из 7-й ВВС США.

Пилоты обучались нанесению высокоточных ударов по крылатым ракетам условного противника, летящим на малых высотах, с помощью ракет "воздух-воздух", а также по артиллерии большой дальности с использованием ракет "воздух-поверхность" и управляемых бомб.

Учения стали ответом на артиллерийские учения армии КНДР 7 марта. Сообщается, что в боевых стрельбах принимали участие подразделения, способные нанести удар по Сеулу.

Провокации КНДР и ядерные угрозы Пхеньяна

Напомним, в январе Ким Чен Ын сделал ряд заявлений, свидетельствующих о его желании и готовности начать войну с Южной Кореей.

Издание New York Times сообщило, что в США предусматривается возможность начала военных действий между КНДР и Южной Кореей в ближайшие месяцы.

Вместе с тем, отмечают в прессе, Пхеньян имеет вескую причину не разжигать конфликт, поскольку темпы роста экономики Северной Кореи достигли наивысшего уровня почти за десятилетия из-за продажи вооружений России.

На фоне угроз о начале военного конфликта КНДР провели учения с имитацией штурма и захватом южнокорейского пограничного поста. Необходимость тренировок по атакам на пограничные пункты в КНДР объяснили противодействием "постоянным угрозам врагов".

 

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