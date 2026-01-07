Отбито 200 атак врага: вечерняя сводка Генштаба по ключевым направлениям фронта

К вечеру 6 декабря ситуация на фронте оставалась напряженной: боевые действия продолжались практически по всей линии соприкосновения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.
По состоянию на 22:00 с начала суток 6 января зафиксировано 200 боевых столкновений.
Противник нанес один ракетный и 54 авиационных удара, применил одну ракету и сбросил 139 управляемых авиабомб.
Также было задействовано 4073 дрона-камикадзе и осуществлено 2552 обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боевых столкновения, зафиксированы авиаудары и артиллерийские обстрелы.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны остановили 11 атак в районах Волчанска, Старицы и Прилепки, еще три боя продолжались.
На Купянском и Лиманском направлениях противник предпринимал попытки продвижения, часть боестолкновений к вечеру оставалась активной.
На Славянском направлении отражены три атаки, на Краматорском — пять, еще одно столкновение продолжалось.
На Константиновском направлении зафиксировано 16 атак, основные усилия противник сосредоточил сразу на нескольких участках.
На Покровском направлении враг 41 раз пытался прорвать оборону. Украинские военные уничтожили 84 оккупантов, из них 53 безвозвратно, а также значительное количество техники, дронов и пунктов управления.
Активные бои продолжались и на Александровском и Гуляйпольском направлениях, где отражены десятки атак.
На Ореховском и Приднепровском направлениях наступательных действий не зафиксировано.
Напоминаем, что Франция и Великобритания согласовали создание военных хабов на территории Украины после введения режима прекращения огня. Как сообщил премьер-министр Британии Кир Стармер по итогам встречи "коалиции желающих", эти объекты предусмотрены декларацией о намерениях по развертыванию сил и должны начать работу после подтверждения участия британского контингента в обеспечении будущего перемирия.
Отметим, что Россия создала отдельные войска беспилотных систем по модели, ранее внедренной Украиной, и планирует их дальнейшее масштабирование. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, отметив, что благодаря данным военной разведки известно о текущей численности этих подразделений и планах их расширения.