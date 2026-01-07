RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Отбито 200 атак врага: вечерняя сводка Генштаба по ключевым направлениям фронта

Фото: ВСУ (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

К вечеру 6 декабря ситуация на фронте оставалась напряженной: боевые действия продолжались практически по всей линии соприкосновения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.

По состоянию на 22:00 с начала суток 6 января зафиксировано 200 боевых столкновений.

Противник нанес один ракетный и 54 авиационных удара, применил одну ракету и сбросил 139 управляемых авиабомб.

Также было задействовано 4073 дрона-камикадзе и осуществлено 2552 обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов.

Север и восток

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боевых столкновения, зафиксированы авиаудары и артиллерийские обстрелы.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны остановили 11 атак в районах Волчанска, Старицы и Прилепки, еще три боя продолжались.

На Купянском и Лиманском направлениях противник предпринимал попытки продвижения, часть боестолкновений к вечеру оставалась активной.

Донецкое направление

На Славянском направлении отражены три атаки, на Краматорском — пять, еще одно столкновение продолжалось.

На Константиновском направлении зафиксировано 16 атак, основные усилия противник сосредоточил сразу на нескольких участках.

Покровское и юг

На Покровском направлении враг 41 раз пытался прорвать оборону. Украинские военные уничтожили 84 оккупантов, из них 53 безвозвратно, а также значительное количество техники, дронов и пунктов управления.

Активные бои продолжались и на Александровском и Гуляйпольском направлениях, где отражены десятки атак.

На Ореховском и Приднепровском направлениях наступательных действий не зафиксировано.

Напоминаем, что Франция и Великобритания согласовали создание военных хабов на территории Украины после введения режима прекращения огня. Как сообщил премьер-министр Британии Кир Стармер по итогам встречи "коалиции желающих", эти объекты предусмотрены декларацией о намерениях по развертыванию сил и должны начать работу после подтверждения участия британского контингента в обеспечении будущего перемирия.

Отметим, что Россия создала отдельные войска беспилотных систем по модели, ранее внедренной Украиной, и планирует их дальнейшее масштабирование. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, отметив, что благодаря данным военной разведки известно о текущей численности этих подразделений и планах их расширения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеГенштаб ВСУ