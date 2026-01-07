Отбито 200 атак врага: вечерняя сводка Генштаба по ключевым направлениям фронта

По состоянию на 22:00 с начала суток 6 января зафиксировано 200 боевых столкновений.

Противник нанес один ракетный и 54 авиационных удара, применил одну ракету и сбросил 139 управляемых авиабомб.

Также было задействовано 4073 дрона-камикадзе и осуществлено 2552 обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов.

Север и восток

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боевых столкновения, зафиксированы авиаудары и артиллерийские обстрелы.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны остановили 11 атак в районах Волчанска, Старицы и Прилепки, еще три боя продолжались.

На Купянском и Лиманском направлениях противник предпринимал попытки продвижения, часть боестолкновений к вечеру оставалась активной.

Донецкое направление

На Славянском направлении отражены три атаки, на Краматорском — пять, еще одно столкновение продолжалось.

На Константиновском направлении зафиксировано 16 атак, основные усилия противник сосредоточил сразу на нескольких участках.

Покровское и юг

На Покровском направлении враг 41 раз пытался прорвать оборону. Украинские военные уничтожили 84 оккупантов, из них 53 безвозвратно, а также значительное количество техники, дронов и пунктов управления.

Активные бои продолжались и на Александровском и Гуляйпольском направлениях, где отражены десятки атак.

На Ореховском и Приднепровском направлениях наступательных действий не зафиксировано.