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Иностранные трейдеры увеличили закачку в ПХГ Украины из-за избытка газа в Европе

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Украина, Четверг 27 октября 2022 09:28
Иностранные трейдеры увеличили закачку в ПХГ Украины из-за избытка газа в Европе Фото: импорт газа в Украину резко увеличился (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В течение 25-26 октября импорт газа иностранными трейдерами для закачки в ПХГ Украины вырос с 8-10 млн. кубометров до 20-21,5 кубометров в сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Оператора ГТС Украины .

Как отметил гендиректор компании Сергей Макогон, временный профицит газа в ЕС вызван несколькими факторами.

  • 1. Необычно теплая погода привела к уменьшению потребления по сравнению с прогнозом.
  • 2. Значительные объемы поставок LNG в терминалы ЕС. Фрахт дорог, поэтому трейдерам нужно быстро разгружать танкеры.
  • 3. Почти полная загрузка европейских ПХГ не позволяет скачивать значительные объемы.

"Поэтому трейдеры готовы снижать цены на газ, чтобы быстро избавиться от лишних объемов газа. В результате цена на газ в ЕС упала ниже 1000 долларов. Это снижение временное и стоимость газа может значительно возрасти при наступлении холодов или при новых "фокусах" Газпрома. Поэтому часть трейдеров готова принимать риски и импортировать газ на временное хранение в Украину, чтобы позже продать его по большей цене", - добавил он.

По прогнозу начальника отдела стратегии ОГТСУ Алексея Ярошенко, тенденция "избыточного" газа сохранится в течение следующих недель, однако не является залогом легкого прохождения отопительного сезона 2022/2023.

"Чем больше газа удастся закачать в хранилища Европы сейчас - тем меньше газа необходимо будет покупать или экономить в следующем году, который может быть даже сложнее текущего. Особенно это актуально для стран Центральной Европы, которые таким образом создадут себе не только дополнительный запас газа, а и альтернативный маршрут поставки на случай холодной погоды или непредсказуемых ситуаций", - сказал он.

Иностранные трейдеры увеличили закачку в ПХГ Украины из-за избытка газа в Европе

Напомним, глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что в подземные хранилища на начало октября закачано13,9 млрд кубометров газа.

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