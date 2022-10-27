Иностранные трейдеры увеличили закачку в ПХГ Украины из-за избытка газа в Европе

В течение 25-26 октября импорт газа иностранными трейдерами для закачки в ПХГ Украины вырос с 8-10 млн. кубометров до 20-21,5 кубометров в сутки.

Как отметил гендиректор компании Сергей Макогон, временный профицит газа в ЕС вызван несколькими факторами.

1. Необычно теплая погода привела к уменьшению потребления по сравнению с прогнозом.

2. Значительные объемы поставок LNG в терминалы ЕС. Фрахт дорог, поэтому трейдерам нужно быстро разгружать танкеры.

3. Почти полная загрузка европейских ПХГ не позволяет скачивать значительные объемы.

"Поэтому трейдеры готовы снижать цены на газ, чтобы быстро избавиться от лишних объемов газа. В результате цена на газ в ЕС упала ниже 1000 долларов. Это снижение временное и стоимость газа может значительно возрасти при наступлении холодов или при новых "фокусах" Газпрома. Поэтому часть трейдеров готова принимать риски и импортировать газ на временное хранение в Украину, чтобы позже продать его по большей цене", - добавил он.

По прогнозу начальника отдела стратегии ОГТСУ Алексея Ярошенко, тенденция "избыточного" газа сохранится в течение следующих недель, однако не является залогом легкого прохождения отопительного сезона 2022/2023.

"Чем больше газа удастся закачать в хранилища Европы сейчас - тем меньше газа необходимо будет покупать или экономить в следующем году, который может быть даже сложнее текущего. Особенно это актуально для стран Центральной Европы, которые таким образом создадут себе не только дополнительный запас газа, а и альтернативный маршрут поставки на случай холодной погоды или непредсказуемых ситуаций", - сказал он.