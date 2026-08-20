Издательству "Ранок" понадобится до 5 лет на восстановление после российского удара

Главное: Сроки восстановления и ущерб: На полное восстановление издательства после масштабного пожара понадобится 3-5 лет. Предварительно ущерб оценивается в 1 миллиард гривен, а пожар тушили 7 суток.

На полное восстановление издательства после масштабного пожара понадобится 3-5 лет. Предварительно ущерб оценивается в 1 миллиард гривен, а пожар тушили 7 суток. Антикризисные меры: В издательстве сформирован сокращенный бюджет, временно ограничили зарплаты работникам и договорились с арендодателями о скидках на склады. В то же время банки пока не согласовали кредитование.

В издательстве сформирован сокращенный бюджет, временно ограничили зарплаты работникам и договорились с арендодателями о скидках на склады. В то же время банки пока не согласовали кредитование. Сохранение данных и логистика: Все макеты книг сохранились благодаря облачному резервному копированию. Из-за риска повторных ударов компания диверсифицирует маршруты доставки и места хранения.

Все макеты книг сохранились благодаря облачному резервному копированию. Из-за риска повторных ударов компания диверсифицирует маршруты доставки и места хранения. Срочная печать учебников: Семь типографий уже согласились срочно допечатать 620 тысяч учебников. В настоящее время учебники в школы доставляют из резервных складов.

"Ранок" будет восстанавливаться несколько лет

По словам Круглова, антикризисный штаб издательства собрали уже на следующий день после пожара. На тот момент спасатели еще боролись с огнем, который полностью удалось потушить только на седьмые сутки после прилета.

Издательство уже сформировало предварительный план восстановления и оценивает ущерб. Круглов отметил, что на полное восстановление "Ранка" понадобится не менее 3-5 лет .

В то же время работа команды не прекращается. В частности, файлы и макеты книг были сохранены благодаря резервному копированию в облаке.

Компания временно ограничила зарплаты

Одним из направлений антикризисного плана стала оптимизация расходов.

"Договорились с командой о временном ограничении зарплат, написали письма арендодателям о скидках на аренду складов. Почти все поддержали", - рассказал Круглов.

По его словам, издательство уже сформировало сокращенный бюджет, однако его пришлось дополнительно пересматривать, чтобы сбалансировать расходы.

"Ранок" также ведет переговоры с банками по кредитованию, однако пока не получил положительного результата.

Логистику придется диверсифицировать

Еще одной задачей издательства станет перестройка логистики . Из-за рисков ударов "Ранок" планирует диверсифицировать маршруты доставки и места хранения книг.

Параллельно издательство пытается как можно быстрее восстановить уничтоженные тиражи. В частности, семь типографий уже согласились на срочную допечатку 620 тысяч учебников.

По словам Круглова, в первую очередь будут восстанавливать книги категории А. Другие издания будут рассматриваться отдельно.

"Ранок" также продолжает доставлять учебники в школы из резервных складов.