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Издательству "Ранок" понадобится до 5 лет на восстановление после российского удара

17:49 20.08.2026 Чт
3 мин
В издательстве уже сокращают зарплаты и оптимизируют расходы по аренде
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Издательство "Ранок" пострадало в результате российской атаки (Виктор Круглов)

Издательству "Ранок" в Харькове понадобится не менее трех лет, чтобы восстановиться после российской атаки. Компания уже оптимизирует расходы, пытается снизить стоимость аренды складов и перестраивает логистику.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение гендиректора издательства "Ранок" Виктора Круглова.

Главное:

  • Сроки восстановления и ущерб: На полное восстановление издательства после масштабного пожара понадобится 3-5 лет. Предварительно ущерб оценивается в 1 миллиард гривен, а пожар тушили 7 суток.
  • Антикризисные меры: В издательстве сформирован сокращенный бюджет, временно ограничили зарплаты работникам и договорились с арендодателями о скидках на склады. В то же время банки пока не согласовали кредитование.
  • Сохранение данных и логистика: Все макеты книг сохранились благодаря облачному резервному копированию. Из-за риска повторных ударов компания диверсифицирует маршруты доставки и места хранения.
  • Срочная печать учебников: Семь типографий уже согласились срочно допечатать 620 тысяч учебников. В настоящее время учебники в школы доставляют из резервных складов.

"Ранок" будет восстанавливаться несколько лет

По словам Круглова, антикризисный штаб издательства собрали уже на следующий день после пожара. На тот момент спасатели еще боролись с огнем, который полностью удалось потушить только на седьмые сутки после прилета.

Издательство уже сформировало предварительный план восстановления и оценивает ущерб. Круглов отметил, что на полное восстановление "Ранка" понадобится не менее 3-5 лет .

В то же время работа команды не прекращается. В частности, файлы и макеты книг были сохранены благодаря резервному копированию в облаке.

Компания временно ограничила зарплаты

Одним из направлений антикризисного плана стала оптимизация расходов.

"Договорились с командой о временном ограничении зарплат, написали письма арендодателям о скидках на аренду складов. Почти все поддержали", - рассказал Круглов.

По его словам, издательство уже сформировало сокращенный бюджет, однако его пришлось дополнительно пересматривать, чтобы сбалансировать расходы.

"Ранок" также ведет переговоры с банками по кредитованию, однако пока не получил положительного результата.

Логистику придется диверсифицировать

Еще одной задачей издательства станет перестройка логистики . Из-за рисков ударов "Ранок" планирует диверсифицировать маршруты доставки и места хранения книг.

Параллельно издательство пытается как можно быстрее восстановить уничтоженные тиражи. В частности, семь типографий уже согласились на срочную допечатку 620 тысяч учебников.

По словам Круглова, в первую очередь будут восстанавливать книги категории А. Другие издания будут рассматриваться отдельно.

"Ранок" также продолжает доставлять учебники в школы из резервных складов.

Ранее сообщалось, что в результате российского удара по составу издательской корпорации "Ранок" были уничтожены миллионы книг и учебников. По предварительным оценкам, ущерб составил около 1 млрд гривен, а площадь пожара превысила 9 тысяч квадратных метров. В Министерстве образования и науки отметили, что на складе хранились уже напечатанные и подготовленные к доставке в школы учебники

Ранее, в ночь на 19 июля в результате обстрела сгорел склад издательства "Книголав", где было около 250 тысяч книг. Во время атаки на Киев 2 июля был уничтожен склад логистического партнера издательства BookChef. В результате пожара сгорело около 800 тысяч книг.

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