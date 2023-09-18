Выдавал себя за военного, чтобы шпионить за ВСУ. В Днепре задержали российского агента

По данным следствия, мужчина собирал разведданные о перемещении подразделений ВСУ, задействованных в контрнаступлении на восточном фронте. Для маскировки разведывательно-подрывной деятельности злоумышленник перед выходом на задание переодевался в военную форму украинских защитников.

В зоне особого внимания российского агента находились маршруты движения железнодорожных эшелонов с новейшей военной техникой, вооружением и боеприпасами Сил обороны. Также он пытался обнаружить в районе областного центра боевые позиции украинского ПВО.

Для сбора развединформации фигурант регулярно объезжал территорию города, где фотографировал украинские объекты. Полученные данные российский агент передавал своему куратору из ФСБ через мессенджер в виде текстовых сообщений и медиафайлов.

За каждое выполненное задание вражеский приспешник получал от российской спецслужбы денежное вознаграждение. Чтобы скрыть каналы финансирования, агент ФСБ получал средства на банковскую карту с помощью криптовалютных операций.

По имеющимся данным, агентурные разведданные требовались оккупантам для планирования боевых операций и диверсий, направленных на замедление украинского контрнаступления в районах Угледара и Новоселки.

Сотрудники СБУ задержали российского агента во время выполнения им задачи вблизи одного из стратегических объектов в Днепре.

Во время обысков у фигуранта обнаружен мобильный телефон с поличным с агрессором, а также патроны к автоматическому оружию.

Фото: СБУ задержала в Днепре российского агента (t.me/SBUkr)

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена, совершенное в условиях военного положения).

Также решается вопрос дополнительной квалификации его преступных действий по ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Агенты РФ в Украине

Напомним, недавно Служба безопасности в Сумской области задержала агента ФСБ, который шпионил за Силами обороны на северной границе Украины с Россией.

Также ранее в Краматорске был задержан адвокат, который был агентом российской ФСБ и шпионил за украинскими блокпостами.

А в Херсоне Служба безопасности Украины задержала агентку РФ, которая в течение месяца наводила российские "Грады" и "Шахеды" на город.