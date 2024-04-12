В базах полиции есть данные о сотнях тысяч возможных уклонистов, их проверяют, - Клименко

В базах полиции есть данные о сотнях тысяч человек, которые, по мнению ТЦК, возможно, уклоняются от службы. Сейчас этих людей проверяют.

Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко во время заседания Конгресса местных и региональных властей, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ" .

"Полиция с работниками ТЦК может работать на улице, но повестку может вручить исключительно военный, работник ТЦК. И мы совместно работаем на блокпостах. В полиции есть соответствующие базы данных, в которых уже сотни тысяч человек, которые, по мнению ТЦК, возможно, уклоняются от службы. Мы проверяем этих людей и, конечно, сразу людей могут проверить работники ТЦК", - рассказал Клименко.

По его словам, полиция осуществляет розыск украинцев, которые уклоняются от мобилизации, уже имея на руках повестку.

Министр подчеркнул, что полиция действует только в соответствии с письменным обращением работников ТЦК.