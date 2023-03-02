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В Беларуси взлетел российский самолет-разведчик на фоне провокаций в Брянской области

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Беларусь, Четверг 02 марта 2023 12:11
В Беларуси взлетел российский самолет-разведчик на фоне провокаций в Брянской области Иллюстративное фото: в Беларуси взлетел российский самолет-разведчик на фоне провокаций в Брянской области (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В Беларуси зафиксировали взлет российского самолета-разведчика. При этом в Украине не объявлялась масштабную воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн".

Обновлено

"Беларускі Гаюн" сообщает, что самолет ДРЛО А-50У покинул воздушное пространство Беларуси и пересек границу с Россией.

По предварительным данным, борт направляется на 325-й Авиационный ремонтный завод, который находится в Таганроге. Отмечается, что именно это предприятие занимается ремонтом агрегатов самолетов А-50.

Напомним, что 26 февраля партизаны атаковали российский самолет А-50 при помощи двух дронов. Позже стали известны детали атаки.

По данным мониторинговой группы, самолет ДРЛО А-50У поднялся в небо в 11:35 с аэродрома "Мачулищи".

При этом воздушная тревога была объявлена только в Черниговской, Сумской, Полтавской и части Кировоградской области в дополнение к Луганской области и АР Крым, где тревогу не отменяли уже в течение длительного времени.

В Беларуси взлетел российский самолет-разведчик на фоне провокаций в Брянской области

Отметим, что россияне могли придумать очередную провокацию. Так, в Брянской области они нафантазировали якобы "перестрелку с украинской ДРГ", проникшую на территорию региона. Они также придумали некие "масштабные бои" и даже "взятие заложников".

Также напомним, 28 февраля в ОК "Юг" предупреждали, что Россия может осуществить массированный обстрел Украины в ближайшие два дня.

При этом вражеская ракетная атака может быть точечной или несколькими волнами.

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Беларусь Война России против Украины воздушная тревога
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