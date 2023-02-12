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От землетрясений в Турции и Сирии пострадали 26 млн человек, - ВОЗ

Фото: от землетрясений в Турции и Сирии пострадали 26 млн человек (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

От землетрясений, произошедших на этой неделе в Турции и Сирии, пострадало почти 26 млн человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Alarabiya News.

По данным ведомства, число погибших в этих странах превысило 25 тысяч. В общей сложности в Турции так или иначе пострадали 15 млн человек, а в Сирии - 11 млн человек. В связи с этим агентство здравоохранения ООН обратилось в ВОЗ с экстренным призывом выделить 42,8 млн долларов на покрытие неотложных потребностей в области здравоохранения.

Отмечается, что по количеству жертв землетрясение пока занимает седьмую позицию в списке самых разрушительных катастроф ХХІ века.

Напомним, в понедельник, 6 февраля, в Турции, Сирии и Ливане начались мощные землетрясения, из-за которых были разрушены жилые дома и другие здания.

Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране семидневный траур в связи с трагедией.

Отметим, что из-за сильных землетрясений в Турции могли погибнуть два украинца, еще четверо наших граждан получили ранения.

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