Режим Путина хочет легализовать электронные повестки

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на " РБК ", об этом заявил глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов.

По его словам, электронные повестки будут иметь такую же юридическую силу, как и бумажные, если российские депутаты поддержат изменения.

Он добавил, что повестки в электронном виде хотят вручать при помощи приложения "Госуслуги", в котором недавно запретили удалять аккаунт, и Многофункционального центра.

Также законопроектом, который завтра рассмотрят депутаты страны-агрессора, предлагается ввести новые ограничения для "уклонистов".

Картаполов уточнил, что если человек "делает вид, что не получил повестку", то он обязан явиться в военный комиссариат в течение двух первых недель следующего призыва. Если он этого не сделает, то против него введут ограничения на выезд. В случае повторной неявки "нарушителю" запретят управлять транспортом, заключать сделки с недвижимостью и брать кредиты.