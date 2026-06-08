От таксистов до менеджеров: кому в Украине стало труднее найти работу в 2026 году
После начала полномасштабной войны украинский рынок труда существенно изменился. Больше всего это коснулось сферы услуг, домашнего персонала и ряда профессий для начала карьеры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX Работа.
Главное:
- Самый большой спад: За четыре года войны спрос на домработниц, таксистов, торговых представителей и вакансии для студентов упал на 65-68%.
- Кто под ударом: Вакансий для работников клининга и репетиторов стало меньше на 60%, а для сварщиков, косметологов и менеджеров - на 30-46%.
- Кто устоял: Наименьшее сокращение (до 11-16%) зафиксировали у кондитеров, дизайнеров рекламы, агрономов и менеджеров интернет-магазинов.
- Причина изменений: Из-за войны бизнес оптимизирует расходы. Сильнее всего пострадала сфера услуг, которая зависит от доходов населения, зато вырос спрос на логистику, производство и оборонку.
Какие профессии потеряли больше всего вакансий
Аналитики сравнили количество вакансий в апреле 2026 года с показателями апреля 2022 года. Наибольшее сокращение спроса работодателей зафиксировали на должности домработниц.
За четыре года количество таких вакансий уменьшилось на 68% - с 287 до 93 предложений работы.
Также более чем вдвое сократился спрос на:
- таксистов - на 67% (с 646 до 213 вакансий);
- кандидатов на вакансии для студентов и начала карьеры - на 65% (с 2863 до 993 вакансий);
- торговых представителей - на 65% (с 1050 до 369 вакансий);
- работников в сфере клининга и домашнего персонала - на 60% (с 445 до 176 вакансий);
- репетиторов - на 57% (с 67 до 29 вакансий).
Какие специалисты стали менее востребованными
В перечень профессий, где спрос сократился на 20-50%, попали как рабочие специальности, так и офисные работники.
Больше всего среди этой группы снизился спрос на сварщиков - на 46%. Количество вакансий сократилось со 175 до 94.
Меньше предложений работы стало также для:
- косметологов - на 43%;
- менеджеров по закупкам - на 38%;
- менеджеров в сфере гостинично-ресторанного бизнеса и туризма - на 33%;
- офис-менеджеров - на 28%.
Где сокращение было наименьшим
В ряде профессий количество вакансий уменьшилось менее чем на 20%.
В частности, спрос сократился на:
- кондитеров - на 16%;
- дизайнеров в сфере рекламы и дизайна - на 12%;
- технологов производства - на 12%;
- операторов ПК - на 11%;
- менеджеров интернет-магазинов - на 11%;
- агрономов - на 10%.
Почему меняется рынок труда
Как отмечают аналитики, война существенно повлияла на структуру занятости в Украине. Часть работодателей оптимизировала расходы, некоторые бизнесы изменили формат работы или вообще прекратили деятельность. В то же время вырос спрос на профессии, связанные с производством, логистикой, оборонной сферой и техническими специальностями.
Исследование показывает, что наиболее ощутимое сокращение вакансий произошло именно в сферах, которые зависят от уровня доходов населения и потребительской активности.
Ранее РБК-Украина писало, что в Украине сохраняется значительный разрыв в зарплатах мужчин и женщин. В первом квартале 2026 года женщины в среднем зарабатывали на 27% меньше, а наибольшая разница зафиксирована в сферах искусства, финансов и ИТ. В то же время средняя зарплата по стране с начала года выросла до 28,9 тысячи гривен.
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