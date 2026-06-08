От таксистов до менеджеров: кому в Украине стало труднее найти работу в 2026 году

После начала полномасштабной войны украинский рынок труда существенно изменился. Больше всего это коснулось сферы услуг, домашнего персонала и ряда профессий для начала карьеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX Работа.

Главное: Самый большой спад: За четыре года войны спрос на домработниц, таксистов, торговых представителей и вакансии для студентов упал на 65-68%.

За четыре года войны спрос на домработниц, таксистов, торговых представителей и вакансии для студентов упал на 65-68%. Кто под ударом: Вакансий для работников клининга и репетиторов стало меньше на 60%, а для сварщиков, косметологов и менеджеров - на 30-46%.

Вакансий для работников клининга и репетиторов стало меньше на 60%, а для сварщиков, косметологов и менеджеров - на 30-46%. Кто устоял: Наименьшее сокращение (до 11-16%) зафиксировали у кондитеров, дизайнеров рекламы, агрономов и менеджеров интернет-магазинов.

Наименьшее сокращение (до 11-16%) зафиксировали у кондитеров, дизайнеров рекламы, агрономов и менеджеров интернет-магазинов. Причина изменений: Из-за войны бизнес оптимизирует расходы. Сильнее всего пострадала сфера услуг, которая зависит от доходов населения, зато вырос спрос на логистику, производство и оборонку.

Какие профессии потеряли больше всего вакансий

Аналитики сравнили количество вакансий в апреле 2026 года с показателями апреля 2022 года. Наибольшее сокращение спроса работодателей зафиксировали на должности домработниц.

За четыре года количество таких вакансий уменьшилось на 68% - с 287 до 93 предложений работы.

Также более чем вдвое сократился спрос на:

таксистов - на 67% (с 646 до 213 вакансий);

- на 67% (с 646 до 213 вакансий); кандидатов на вакансии для студентов и начала карьеры - на 65% (с 2863 до 993 вакансий);

- на 65% (с 2863 до 993 вакансий); торговых представителей - на 65% (с 1050 до 369 вакансий);

- на 65% (с 1050 до 369 вакансий); работников в сфере клининга и домашнего персонала - на 60% (с 445 до 176 вакансий);

- на 60% (с 445 до 176 вакансий); репетиторов - на 57% (с 67 до 29 вакансий).

Какие специалисты стали менее востребованными

В перечень профессий, где спрос сократился на 20-50%, попали как рабочие специальности, так и офисные работники.

Больше всего среди этой группы снизился спрос на сварщиков - на 46%. Количество вакансий сократилось со 175 до 94.

Меньше предложений работы стало также для:

косметологов - на 43%;

- на 43%; менеджеров по закупкам - на 38%;

- на 38%; менеджеров в сфере гостинично-ресторанного бизнеса и туризма - на 33%;

- на 33%; офис-менеджеров - на 28%.

Где сокращение было наименьшим

В ряде профессий количество вакансий уменьшилось менее чем на 20%.

В частности, спрос сократился на:

кондитеров - на 16%;

- на 16%; дизайнеров в сфере рекламы и дизайна - на 12%;

- на 12%; технологов производства - на 12%;

- на 12%; операторов ПК - на 11%;

- на 11%; менеджеров интернет-магазинов - на 11%;

- на 11%; агрономов - на 10%.

Почему меняется рынок труда

Как отмечают аналитики, война существенно повлияла на структуру занятости в Украине. Часть работодателей оптимизировала расходы, некоторые бизнесы изменили формат работы или вообще прекратили деятельность. В то же время вырос спрос на профессии, связанные с производством, логистикой, оборонной сферой и техническими специальностями.

Исследование показывает, что наиболее ощутимое сокращение вакансий произошло именно в сферах, которые зависят от уровня доходов населения и потребительской активности.