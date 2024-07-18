Нужно позаботиться о себе. В ВОЗ посоветовали, как уменьшить риски для здоровья из-за отключения света

На фоне регулярных стабилизационных отключений электроэнергии в Украине во время войны появляется ряд рисков для здоровья людей. Речь идет как о жарком лете, так и о холодной зиме.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал представитель Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт.

Как уберечь здоровье во время отключений

По словам эксперта, проблемы из-за отсутствия света летом и зимой несколько отличаются, хотя есть и такие, которые касаются каждого - во все времена года.

"Каждый из нас живет со светом всего 2-4 часа в день. Это влияет на нас очень разными способами", - подчеркнул он.

Например, летом, когда температура воздуха очень высокая, в надлежащих условиях - в холодильнике - необходимо обязательно хранить не только пищевые продукты, но и лекарства. Значит, чтобы уберечь здоровье, украинцам нужно найти способ поддерживать необходимую температуру для хранения еды и медикаментов.

"Во время волн жары нам также нужно защитить себя. И особенно - пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями. Надо пить достаточно воды, быть в тени и следить за здоровьем в целом", - добавил Хабихт.

Зимой же на фоне короткого светового дня возрастает риск падений или других травм. Это также нужно учитывать.

Еще одной проблемой в любой сезон остается отсутствие воды.

"Когда происходят атаки на тепло и электро станции, возникают проблемы с водой. У нас вопрос не только о том, есть ли горячая вода. Стоит вопрос, есть ли вода вообще. Если у меня вода еще есть, то у многих моих коллег во время отключений света она просто отсутствует", - рассказал представитель ВОЗ в Украине.

При отсутствии воды у людей нет возможности помыть фрукты и овощи, а также поддерживать гигиену. Это увеличивает риски инфекционных заболеваний.

"Пока идет война, не стоит забывать о своем здоровье. Мы уже многое знаем о важности мытья рук со времен пандемии COVID. Сейчас это себе нужно напомнить", - отметил специалист.

Он добавил, что в дальнейшем отсутствие электричества, отопления или воды будет влиять на всю нашу жизнь.

"Начиная от мытья рук и заканчивая тем, есть ли у нас лекарства должной температуры", - отметил Хабихт.

Имеют ли украинцы достаточный доступ к медицинским услугам

За время войны в Украине пострадали разные объекты медицинской инфраструктуры, поэтому некоторые люди могут недополучать необходимую помощь.

"Точной цифры, сколько людей недополучает помощь, нет. Эти данные отличаются во многих регионах... В некоторых областях Украины 70% заведений не могут обеспечить определенную диагностику или медицинскую поддержку. В основном на востоке и на юге Украины", - уточнил эксперт.

По его словам, кое-где ухудшился также доступ к медикаментам и медицинским изделиям. Если же они есть в наличии, проблемой могут стать слишком высокие цены.

"Очень обнадеживает, что украинская система здравоохранения функционирует. И, несмотря ни на что, быстро реагирует на потребности и вызовы. Где есть наибольшие потребности, например, на прифронтовых территориях, гуманитарные организации также приобщаются для оказания помощи. Таким образом доступ к медицинской помощи улучшается", - подытожил Хабихт.