От скромных вариантов до VIP. Сколько стоят дома на Новый год в Киеве и пригороде

Цены на аренду домов в Киеве и в пригороде на новогоднюю ночь увеличиваются почти вдвое. Наибольший спрос на дома, которые оборудованы генератором, имеют сауну или джакузи.
РБК-Украина рассказывает, сколько стоит арендовать дом на Новый год в Киеве и в пригороде.
Для анализа цен на аренду в новогоднюю ночь мы взяли объявления на сайте OLX. Согласно этим данным, в столице бюджетные дома в среднем обойдутся в пределах 20 тыс. грн за двое новогодних суток, а элитные стоят до 100 тыс. грн. Цены в пригороде ниже. Спрос на посуточную аренду домов есть, поскольку в некоторых объявлениях указано, что на новогодние дни бронирование уже не доступно.
В Киеве дом VIP уровня, площадью 800 кв. м, сдают за 100 000 грн за двое новогодних суток. Дом с современным интерьером, оборудован генератором, имеет 9 спален, большой каминный зал, бассейн, финскую сауну, 2 бильярда и ухоженную придомовую территорию. Рядом есть отдельный зал на 80 человек и парковка, вмещающая до 10 машин.
Цена в непраздничный период составляет 25 000 – 35 000 грн в сутки, в зависимости от дня недели и количества гостей.
Дом вблизи метро "Левобережная" на 450 "квадратов" сдают за 50 000 грн за двое суток на Новый год. В доме 5 спален, каминный зал, бассейн, сауна, настольный теннис. Дом оборудован генератором. На территории есть большая беседка, двор выходит к озеру.
Стандартная цена на аренду дома в непраздничный период – 10-15 тыс. грн в сутки. Цена зависит от дня недели и количества гостей.
Также в Киеве есть более бюджетные варианты. К примеру, вблизи метро "Славутич" дом на 50 "квадратов", который может вместить до 6 человек, на Новый год сдают за 12 000 грн в сутки. В помещении две отдельные комнаты и кухня-студия, на территории есть терраса. Дом расположен в 400 м от Днепра. Стоимость аренды в не праздничные дни – 3 000 грн в выходные, 2 500 грн – в будни.
Дом вблизи "Осокорков" на 75 кв. м с дизайнерским ремонтом сдают за 7 000-8 000 грн на выходные за сутки, при этом по праздникам "цена договорная". В нем есть две спальни, на территории беседка, барбекю и финская сауна, которая стоит от 2 000 грн за 3 часа.
В Софиевской Борщаговке дом на 300 "квадратов" сдают за 50 тыс. грн за 2 суток на Новый год. В нем 4 спальни, сауна и джакузи и ухоженный двор. В обычные дни этот дом можно арендовать за 15 000 – 20 000 грн в сутки, в зависимости от дня недели.
В Крюковщине двухэтажный дом на 280 "квадратов" сдают за 22 000 грн на двое суток на Новый год. В доме 3 спальни, кухня-студия, каминный зал, летняя беседка, мангал и барбекю. Также есть сауна, но за нее нужно доплачивать отдельно.
В объявлении также указано, что дом расположен рядом с лесом, озером и парком. Стандартная цена на аренду этого дома в непраздничный период – 6 тыс. грн в сутки.
В Ирпени дом на 75 "квадратов" сдают за 4 500 грн в будние дни и 5 500 в выходные за сутки. Цена на праздничные дни может увеличиваться, но в объявлении не указано, насколько. Отдельно нужно доплачивать за аренду сауны – 1000 грн. Дом оборудован всей необходимой техникой, может вместить компанию из 6 человек.
В Горбовичах Бучанского района можно арендовать коттедж из карпатского сруба за 5 500 грн в сутки (в будние дни цена – 4 500 грн). Цена на праздники может увеличиваться. Дом рассчитан на проживание 5-6 человек и предназначен исключительно для тихого отдыха, поэтому не подойдет для шумных компаний. На территории дома расположена баня на дровах, беседка с мангальной зоной.
Раньше мы рассказывали о 5 локациях в Карпатах, где можно бюджетно отдохнуть на Новый год, а также покататься на лыжах и насладиться природой. В список доступных по ценам мест вошли: Яблуница, Драгобрат, Славско, Яремче и Ворохта.
Читайте также о том, что Одесса остается популярным направлением для отдыха среди украинцев. Сейчас 97% номеров в четырех- и пятизвездочных отелях уже зарезервировано на новогоднюю ночь. Самые дорогие номера стоят от 12 тыс. грн за ночь, самые дешевые – места в общем номере в хостеле – от 305 грн с человека за ночь.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.