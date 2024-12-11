Від скромних варіантів до VIP. Скільки коштують будинки на Новий рік у Києві і передмісті

Ціни на оренду будинків у Києві та у передмісті на новорічну ніч зростають майже вдвічі. Найбільший попит на помешкання, які обладнані генератором, та мають сауну чи джакузі.
РБК-Україна розповідає, скільки коштує орендувати будинок на Новий рік у Києві та у передмісті.
Для аналізу цін на оренду в новорічну ніч ми взяли оголошення на сайті OLX. Згідно із цими даними, у столиці бюджетні будинки в середньому обійдуться у межах 20 тис. грн за дві новорічні доби, а елітні коштують до 100 тис. грн. Ціни у передмісті нижчі. Попит на подобову оренду будинків є, оскільки у деяких оголошеннях зазначено, що на новорічні дні бронювання уже не доступне.
У Києві будинок VIP рівня, площею 800 кв. м, здають за 100 000 грн за дві новорічні доби. Помешкання із сучасним інтер'єром, обладнане генератором, має 9 спалень, великий камінний зал, басейн, фінську сауну, 2 більярди та доглянуту прибудинкову територію. Поряд є окремий зал на 80 людей і парковка, що вміщає до 10 машин.
Ціна у не святковий період становить 25 000 – 35 000 грн за добу, залежно від дня тижня і кількості гостей.
Будинок поблизу метро "Лівобережна" на 450 "квадратів" здають за 50 000 грн за дві доби на Новий рік. У помешканні 5 спалень, камінний зал, басейн, сауна, настільний теніс. Будинок обладнаний генератором. На території є велика альтанка, подвір'я виходить до озера.
Стандартна ціна на оренду будинку у не святковий період – 10-15 тис. грн за добу. Ціна залежить від дня тижня і кількості гостей.
Також у Києві є більш бюджетні варіанти. Наприклад, поблизу метро "Славутич" будинок на 50 "квадратів", який може вмістити до 6 осіб, на Новий рік здають за 12 000 грн за добу. У помешканні дві окремі кімнати та кухня студія, на території є тераса. Будинок розташований за 400 м від Дніпра. Вартість оренди у не святкові дні – 3 000 грн у вихідні, 2 500 грн – у будні.
Будинок поблизу "Осокорків" на 75 кв. м із дизайнерським ремонтом здають за 7 000-8 000 грн на вихідні за добу, при цьому на свята "ціна договірна". Помешкання має дві спальні, на території є альтанка, барбекю та фінська сауна, яка коштує від 2 000 грн за 3 години.
У Софіївській Борщагівці будинок на 300 "квадратів" здають за 50 тис. грн на за 2 доби на Новий рік. У ньому 4 спальні, сауна та джакузі, й доглянуте подвір'я. У звичайні дні цей будинок можна орендувати за 15 000 – 20 000 грн за добу, залежно від дня тижня.
У Крюківщині двоповерховий будинок на 280 "квадратів" здають за 22 000 грн на дві доби на Новий рік. У помешканні 3 спальні, кухня-студія, камінний зал, літня альтанка, мангал і барбекю. Також є сауна, але за неї треба доплачувати окремо.
В оголошені також вказано, що будинок розташований поряд із лісом, озером та парком. Стандартна ціна на оренду цього будинку у не святковий період – 6 тис. грн за добу.
В Ірпені будиночок на 75 "квадратів" здають за 4 500 грн у будні дні та 5 500 у вихідні за добу. Ціна на свята може збільшуватись, але в оголошенні не вказано, наскільки. Окремо треба доплачувати за оренду сауни – 1 000 грн. Будинок обладнаний усією необхідною технікою, може вмістити компанію із 6 людей.
У Горбовичах Бучанського району можна орендувати котедж із карпатського зрубу за 5 500 грн за добу (у будні дні ціна – 4 500 грн). Ціна на свята може збільшуватись. Помешкання розраховане на проживання 5-6 осіб та призначене виключно для тихого відпочинку, тому не підійде для шумних компаній. На території будинку розташована лазня на дровах, альтанка з мангальною зоною.
Раніше ми розповідали про 5 локацій у Карпатах, де можна бюджетно відпочити на Новий рік, а також покататись на лижах та насолодитись природою. У перелік доступних за цінами місць увійшли: Яблуниця, Драгобрат, Славсько, Яремче і Ворохта.
Читайте також про те, що Одеса залишається популярним напрямком для відпочинку серед українців. Зараз 97% номерів у чотири- і п'ятизіркових готелях уже зарезервовано на новорічну ніч. Найдорожчі номери коштують від 12 тис. грн за ніч, найдешевші – місця у спільному номері у хостелі – від 305 грн з особи за ніч.
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