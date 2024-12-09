Новый год возле моря. Сколько стоит зимний отдых в Одессе

Одесса остается одним из самых популярных туристических направлений даже зимой. Поэтому украинцам, которые планируют встретить Новый год возле моря, нужно заранее организовать свое путешествие.

Есть ли спрос на зимний отдых в Одессе

"Даже несмотря на периодические обстрелы, спрос на Одессу очень большой. Часть людей, особенно из центральных регионов, поедут туда на отдых. Большинство жилья, которое сдают летом, сейчас не принимает людей, потому что заточено на сезонность. Работает только такой самый крупный и самый продвинутый бизнес, который может какими-то активностями привлечь к себе больше гостей и чем-то их развлечь", – рассказал в комментарии РБК-Украина основатель туристического портала "На море и в горы" Алексей Войцеховский.

По словам эксперта, на новогодние праздники отели обычно создают культурные программы, приглашают стендаперов, музыкантов и артистов.

"Отели понимают, что сейчас не сезон и заполнить 80% объектов в Одессе возле моря не удастся. Поэтому привлекают какие-то дополнительные ресурсы, чтобы заинтересовать людей в праздничный период. Поэтому, соответственно, цена на отдых будет немного выше, чем обычно, ведь организаторы будут выплачивать гонорары музыкантам и артистам", – говорит эксперт.

На Дерибасовской уже зажгли главную елку города (фото: Getty Images)

Войцеховский отмечает, что нужно заранее бронировать жилье в Одессе, чтобы выбрать лучший вариант. Также рекомендует не игнорировать воздушные тревоги в городе.

"Как только там включается тревога, то через минуту-две из Крыма может быть "прилет". Поэтому очень важно не пренебрегать своей безопасностью и искать жилье, где есть укрытие, или оно расположено совсем рядом", – добавляет эксперт.

Отметим, что в новогодние дни в Одессе запланировано много культурных мероприятий. В театрах пройдут представления: "Ночь перед Рождеством", "Снежная королева", "Как Гринч украл Рождество", а в филармонии запланированы концерты классической музыки и рождественские симфонии. Стоимость билетов стартует от 200 грн.

Одесса готовится к Новогодним праздникам (скриншот: Facebook/Одесская жизнь)

Во сколько обойдется бюджетный отдых

Мы проанализировали данные сайта booking по ценам на жилье в Одессе на Новый год. Традиционно самая низкая стоимость на проживание в хостелах, там сутки в общем номере стоят от 305 грн с человека. Двухместный номер сдают от 350 грн, если ближе к центру и морю, то от 450 грн, номера в отелях – от 600 грн.

Смартквартиры сдают от 594 грн в сутки, если жилье расположено вблизи моря, то минимальная стоимость составляет от 800 грн в сутки.

Отметим, что бронирование следует делать заранее и только через проверенные сайты, поскольку на праздники активизируются мошенники, которые "сдают" в аренду жилье, которого на самом деле не существует.

Также заранее нужно позаботиться о билетах на поезд, интерсити из Киева стоит 550 грн (ІІ клас), цена зависит от дня отправления. Купе в ночных поездах стоит от 820 грн с человека. Плацкарт из Винницы стоит в пределах 250 грн, купе – 280 грн, интерсити – 400 грн (II класс).

Цены на бюджетное жилье в Одессе на Новый год (скриншот сайта booking)

Сколько стоит самый дорогой отдых

По данным сайта booking, 97% пяти- и четырехзвездочных отелей уже забронированы на Новогоднюю ночь в Одессе.

Самое дорогое проживание в отеле Odessa Marriott Hotel & Conference Center, расположенном в 450 м от центра города. Там двухместный номер сдают за 12 673 в сутки.

В трехзвездочном отеле Hawthorn Extended Stay by Wyndham Odessa двухместный люкс стоит 5 572 за ночь, Home2 Suites By Hilton Odessa – 5 015 грн за ночь, в стоимость уже включен завтрак. В остальных элитных гостиницах сутки проживания стоят в пределах 4 500 грн за сутки.

Город уже украсили к зимним праздникам (фото: Getty Images)