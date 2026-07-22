Драгобрат зустрів мене туманом та гірською тишею. Від краєвидів навколо перехоплювало дух. Так я прибула у табір, де триває психологічна реабілітація ветеранів, які працюють в Інтерпайп Віктора Пінчука. Сьогодні емоційне відновлення та соціальна адаптація військових після поранень є величезним викликом для країни.
Як працює унікальний ретрит у Карпатах та яку підтримку захисникам надає великий бізнес – у спеціальному репортажі журналістки РБК-Україна Анни Шиканової.
Замість зони паніки – зона життя. Реабілітація ветеранів у серці Карпат
Ретрит для ветеранів на горі Драгобрат – це один з елементів підтримки ветеранів в компанії "Інтерпайп". Всю війну бізнес допомагає мобілізованим працівникам, ветеранам, які працюють в компанії, родинам загиблих та зниклих безвісти. Створили для цього власну патронатну службу.
В компанії не вимагають, щоб ветеран одразу після демобілізації повернувся працювати на завод. Розробили окрему ветеранську політику. Перший крок – розширений медичний огляд у корпоративній поліклініці. Якщо є потреба – лікування та реабілітація. За необхідності – додаткові консультації зі спеціалістами з інших медичних закладів.
"Щоб сформувати маршрути адаптації, розпочинали з менторських зустрічей з хлопцями. Це системна робота, яка поєднує сталість та індивідуальний підхід. Для найбільш ефективної реінтеграції підбираємо те, що найкраще підходить конкретному ветерану: для когось – це родинні івенти, для іншого – спілкування з психологом у центрі підтримки ветеранів, є хлопці, яким підходить спорт, тому ми розвиваємо адаптивні спортивні команди, ще комусь для адаптації потрібні ретрити типу цього у Карпатах", – розповідає директорка з комунікацій і кураторка напрямку Людмила Новак.
Тож, повернемось сюди, на Драгобрат. Група, до якої я приїхала – це ветерани, які повернулися в Інтерпайп після служби чи влаштувалися на роботу в компанію після демобілізації. Тут хлопці з Дніпра, Нікополя та міста Самар. Компанія органзіувала для них 8-денний ретрит у горах з підтримкою менторів (теж ветеранів) і психолога. Як пояснили мені ментори, хлопці мають вийти "з зони паніки" і увійти у зону "життя". І це один з елементів корпоративної політики реінтеграції оборонців.
Це реабілітація у форматі пригод, яка зміцнює стійкість та впевненість у собі, а ще допомагає відкритися, навчитися працювати у команді та й просто – відпочити. За 8 днів хлопці встигають декілька разів сходити в гори, опанувати рафтинг, позайматися вправами на побудову команди, а також пройти арт-терапію.
Карпати, які допомагають заземлитися й знайти внутрішню опору
Остання допомагає ветеранам заземлитися та розвантажитися щодня після фізичних та психологічних навантажень. Під час арт-терапії присутні ментори, які також є ветеранами, і обов'язково – психолог. Після кожної прогулянки та активностей психолог обговорює з хлопцями їхні почуття, емоції, що сподобалося, а що було не зовсім комфортно.
Я побувала на арт-терапії і була просто вражена – хлопці робили іграшки з вовни, тотемних тварин із паперу і розмальовували шопери з тканини.
Як розповіла психолог Олена, арт-терапія – це можливість виразити свої емоції, а ще – піти на контакт. Якщо хтось говорити не хоче – це нормально. Але спільний біль і схожі почуття дають дуже важливе відчуття, й особливо – співпереживання та розуміння, що вони не одні.
За планом ретриту сьогодні ми мали піднятися на одну з вершин в цій місцевості – гору Жандарм.
Спеціально для нас запустили канатну дорогу, яка допомогла подолати частину шляху, адже майже всі хлопці були після серйозних поранень. Далі зробили коротку паузу на фото та каву, а потім йшли пішки. І тут стався перший момент, який мене глибоко вразив – ветерани не йшли на гору, вони бігли! Ніби це не гора, а перешкода, яку вони мають неодмінно подолати попри фізичний біль чи втому. На схилі почала зникати дистанція та відстороненість. Вони почали жартувати, чекали у місцях перепочинку одне одного. Я дивилася на них і відчувала щось схоже на гордість за людей, яких бачила вперше у житті. За те, що попри всі свої негаразди – вони тут. І долають перешкоди, йдуть у гору.
На вершині гори Жандарм: мить, коли перехоплює подих від свободи
На вершині Жандарму ми зупинилися перепочити – з цієї галявини відкривався настільки неймовірний краєвид, що хотілося просто сісти та слухати. А слухати було що – хлопці розповідали про себе.
Олег Сірідюк потрапив у компанію одразу після служби в армії і пропрацював багато років. До війни працював на виробництві залізничних коліс в "Інтерпайп" у Дніпрі. Він почав захищати країну ще у часи АТО, а з перших днів повномасштабного вторгнення служив в 93-й бригаді. Пройшов багато гарячих точок як на Харківщині, так і на Донеччині. У лютому 2023 року отримав важке поранення обох ніг. В ранах залишилося багато осколків, і через це все дуже довго гоїлося, зробили 5 операції – заважало те, що всередину потрапили шматки одягу і зачепили нервові закінчення. Отримав інвалідність, але зі служби не звільнився.
Ветерани "Інтерпайп" на ретриті у горах
"Крайній вихід на позиції був в кінці січня, Бахмут ще був наш. І саме тоді мене затрьохсотили. Отримав поранення, контузії. Винесли мене з позицій і відправили в госпіталь. Мене вивели поза штат. Але допомагала компанія. Забезпечили мене усіма ліками і організувала консультації зі спеціалістами. ", – розповів Олег.
Після лікування та реабілітації служив у ТЦК, у караульній службі. Часом доводилося зі зміни їхати ще й на поховання побратимів. Після демобілізації Олег проходить період реабілітації, а паралельно його керівники на заводі, координатор патронатної служби та HR-менеджери компанії підбирають йому нове робоче місце.
Микола Приходько до повномасштабної війни пропрацював на колісному виробництві у Дніпрі понад 20 років.
Він прийшов до війська в 2022 році. За час служби Микола був у Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій областях. Розповідає, що завдання та напрямки були різні і їх часто перекидали з однієї позиції на іншу. Більшість завдань виконували вночі, і Микола згадує, як під час одного такого виходу їм довелося повертатися, вже коли зійшло сонце.
"Ми йшли стежкою, а навколо було мінне поле. Крок вправо чи вліво – і все. Тоді я вперше побачив людську ногу у берцах. Окремо від тіла. Ніхто нічого ж не чіпає. Наша задача була зайти, віддати посилку і повернутися назад", – розповів ветеран.
Творчий процес у колі побратимів
17 листопада 2023 року під час заходження на позицію Микола з побратимами потрапив під шквальний мінометний вогонь і отримав поранення. Хлопці одразу надали першу допомогу, перев'язали рану турнікетом. "То був хороший турнікет, який мені передали з "Інтерпайпу". Рука трималася в той момент хіба на біцепсі. Я потім бачив фото. Відвезли мене спочатку на наш медпункт, обкололи і повезли в Курахівську ЦРБ. Загрожувала ампутація. Коли там прийшов до тями, вже на руці була залізяка. Далі нас повезли на Покровськ", – розвів руками Микола. Потім були лікарні у Львові та Ужгороді.
"У січні 2024 року зробили чергову операцію. Він мені сказав, що з тазу візьмемо кістку, нерви і все зробимо. А у мене в руці бракувало 7 см кістки. Зробили, поставили пластини, руку зменшили. Краще не стало. Потім було ще кілька операцій у Києві, які оплатила компанія", – згадує Микола.
Під час звільнення зі служби один із лікарів сказав йому: «Це вже не рука, а біологічний протез». Проте Микола не здається і проходить реабілітацію, оскільки функції руки повністю не відновили. Після демобілізації Микола повернутися на свою попередню посаду вже не міг – в цеху потрібні дві здорові та функціональні руки. Тому йому запропонували іншу. Це дозволило не тільки мати стабільну роботу, а й проходити необхідну реабілітацію та лікування.
"Найголовніше – відчуття, що від нас не відмовляються. Є багато програм, нам допомагають, про нас піклуються, нас знову беруть на роботу. Нас вивозять на прогулянки, на річку, у басейн, організовують відпочинок з родиною та дітьми. І це справді дуже важливо для нашого відновлення", – додав Микола про програму реінтеграції ветеранів "Інтерпайпі".
Мій одноденний ретрит з ветеранами підходив до завершення. Драгобрат проводжав гірською тишею. Тим часом хлопці збиралися на рафтинг. Ми прощалися вже як давні друзі. Хоча ще день тому вони дивилися на мене, як на чужинця, який буде вивертати їхню душу. Мабуть, в цьому є полягає процес реінтеграції – від максимально закритої людини, для якої весь світ – вороги, до того, хто любить та цінує життя.
На останок я дізналася ще один цікавий факт: зараз у компанії працює вже понад 200 ветеранів, і завдяки програмі реінтеграції відсоток демобілізованих працівників, які повертаються і залишаються працювати в "Інтерпайп", значно вищий, ніж загалом по країні. Якщо загально по Україні - це 50%, то в "Інтертайп" залишається приблизно 75%. Це чудовий досвід і хотілося б, що такий досвід був не тільки в «Інтерпайп», а у багатьох українських компаніях.
Ветерани "Інтерпайп": від захисту країни на передовій – до відновлення сил у горах